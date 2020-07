Resumo: 184º Episódio - 15 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul avisa a filha sobre as medidas que decidiu tomar por causa da ameaça que recebeu. Elsa acha tudo um exagero e diz ao pai para vender os terrenos.

Joana está irritada com Gabriela, que voltou a dormir em casa de Tomás. Pensa na hipótese de mudar de casa. Mafalda pergunta à mãe se já não gosta de Carlos. Joana muda de assunto, quer saber o que ela vai fazer com Marco.

Arminda está chocada com a decisão de Martim de ir viver com Tiago. Mercedes diz que estão todos de rastos. Xana avisa que quer engravidar e quer começar a comer de forma mais saudável.

Eduarda diz a Prazeres que ela tem de convencer Raul a vender os terrenos. Prazeres diz que ele ama Rosete e não a quer prejudicar.

Carla diz a Rita que ela não tem boa cara, para ir ao médico. Rita diz que está bem, só ficou irritada com as mentiras da irmã.

Beatriz está abatida por Martim não querer estar com ela. Francisco diz que têm de ter paciência com ele, dar-lhe tempo. De repente, recebem uma chamada, o centro hípico pode reabrir. Todos ficam animados!

Tiago diz a Martim que vai arranjar uma casa para eles. Conversam sobre os dias de Martim na cabana. Ele fica triste, tem pena de Francisco. Tiago diz que a situação é difícil para todos. Martim não perdoa Beatriz por ela ter mentido.

Marco e Carla discutem. Ele não acredita que Carla voltou a morar com André. Carla explica o seu plano, só quer que André lhe dê a sua parte para comprar uma casa.

Tina queixa-se porque não consegue ter intimidade com Filipe. Diana dá algumas sugestões. Tina diz à amiga que ela tem de arranjar alguém para esquecer Henrique. Sugere que ela e Vasco se consolem um ao outro.

Prazeres encara Carlos, quer que ele seja o seu conselheiro. Carlos está sem paciência. Prazeres comenta que Henrique quer reconquistar Joana.

Eduarda quer a guarda de Martim, quer que ele seja reconhecido como seu filho biológico. Dr. Silvério diz que a guarda de Martim será complicado, a não ser que se prove que os pais são incapazes.

Beatriz está contente porque conseguiu recuperar muitos alunos. Diogo tem receio que Tiago não a deixe ver Martim por namorar com ele. Diogo recebe uma chamada de Rita, quer falar com ele com urgência.

Rita combina um encontro com Diogo. Sara diz à irmã para ir ao médico. Rita diz que está tudo bem.

Tina entra provocadora. Filipe não quer fazer nada na sacristia. Elsa e Vasco entram aos beijos. Contam que continuam juntos e que só fazem de conta que estão separados por causa de Arminda.

Mafalda chama Marco, conta-lhe que têm um encontro marcado. Marco não percebe nada até Prazeres aparecer e confessar que foi ela que criou o perfil. Prazeres fica chocada ao saber que a "Sol" é Mafalda.