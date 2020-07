Resumo: 182º Episódio - 13 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo está irritado por Eduarda estar mais preocupada com ele e com Beatriz do que com Martim. Arminda diz que ela era bem capaz de o ter mandado raptar.

Henrique diz que o casaco vai dar jeito, vão continuar as buscas. Francisco não quer pensar no pior, mas Beatriz está muito angustiada.

Xana dramatiza, acha que Martim se atirou ao rio. Afonso não quer que ela fale assim. Ela diz que podiam ter um filho, Afonso está sem cabeça para falar do assunto.

Vasco quer estar com Elsa, já não aguenta as saudades. Sílvia quer estudar Direito e diz que é uma oportunidade de sair da Vila, Miguel fica interessado.

Gabriela explica a Catarina que todos os dias compram frescos. Catarina percebe o mau ambiente entre ela e Joana.

Sara vai de bicicleta, Tiago segue-a.

Eduarda tenta que Vladimir mude de ideias e faça o empreendimento noutro local. Ele percebe que Raul não quer vender e diz que vai mandar alguém tratar do assunto.

Beatriz lembra-se do que aconteceu a Rodrigo, está a passar pelo mesmo. Diogo entra e diz que Martim não caiu na barragem. De repente, recebe uma sms de Rita a dizer que Sara desapareceu.

Xana não quer prestar declarações a Germano. Gabriela manda-a trabalhar, Joana intercede a favor de Xana. As duas discutem e todos ficam a olhar.

Filipe lê a Bíblia. Prazeres entra na sacristia e diz que ele está despedido.

Martim está cheio de fome, conta a Sara que a cabra roube-lhe a comida. Sara diz-lhe que a mãe anda com Diogo. De repente, os dois são surpreendidos por Tiago.

Rita está muito nervosa e preocupada. Diogo tenta desdramatizar e ela acusa-o de estar só preocupado com o filho da namorada. Tiago liga a Rita e avisa-a que os encontrou.

Tiago diz a Rita que seguiu a irmã e deu com eles, pede que fale com Sara para convencer Martim a voltar para casa. Martim não quer, Tiago diz que o ama e vai ser sempre pai dele.

Beatriz fica feliz por o filho ter aparecido e vai ter com ele e com Tiago ao hospital.

Miguel diz à mãe que quer ir para a faculdade e aproveita para lhe pedir uns ténis. Rosete diz-lhe que não se pode deixar chantagear desta forma.

Tomás dá os parabéns a David. Ele quer a ajuda do tio para apresentar a sua proposta na câmara, ele manda-o falar com Prazeres. Tomás diz que Martim apareceu!