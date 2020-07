Resumo: 181º Episódio - 10 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mafalda vê o perfil de Marco Paulo no site e ri divertida. Joana diz que está a pensar fazer um jantar de família para os anos de David.

Elsa conversa com Xana, quer a opinião dela para a sua nova letra. Gabriela está de mau humor e responde mal à Xana.

Eduarda fica passada ao saber que encontraram o telemóvel de Martim na barragem. Eduarda culpa Beatriz por não ter protegido Martim.

Martim vê uma cabra perto da cabana. Percebe que algo aconteceu e segue preocupado para a cabana.

Martim fica desolado ao perceber que a cabra entrou na cabana e comeu tudo o que ele tinha.

Henrique diz a Sara que já sabem que ela falou com Martim quando ele já tinha fugido. Sara fica aflita e diz que não sabe dele.

Diogo e Tiago discutem. Diogo diz para ele parar de beber e ir procurar o filho. Tiago diz-lhe para não se armar em herói.

Henrique insiste com Sara. Ela diz que não está a mentir, diz que não sabe nada de Martim. Henrique diz a Rita que Sara sabe mais do que diz, para tentar falar com ela.

Catarina está irritada com os estudos. Prazeres entra, diz para ela entrar no site de encontros. Gosta de um perfil.

Elsa esconde-se quando Arminda entra na papelaria. Vasco fica nervoso. Arminda, desconfiada, diz ao filho que ele vai perceber que Elsa só lhe fazia mal. Elsa ouve tudo e fica furiosa.

Catarina está desanimada. Não sabe o que fazer da sua vida. Gabriela conversa com ela, sugere que ela ajude na cozinha, talvez goste. Tomás autoriza.

Eduarda fica furiosa quando Marco diz que vão interromper as buscas durante a noite. Eduarda, fora de si, critica toda a gente, acha que são uns incompetentes.

Beatriz conversa com Tiago, quer fazer um apelo nas redes sociais. Tiago concorda. Diogo e Norberto entram, dizem que vão todos descansar para retomarem as buscas de manhã.

Rita liga a Carlos para saber de Sara. Carla entra no consultório. Rita sente-se mal e vomita.

Elsa está irritada com Candy, quer que ela convença o pai a vender os terrenos! Candy diz que não vai fazer isso e conta que devolveu o anel a Tiago.

Prazeres adormeceu e está a sonhar com Carlos. Arminda acorda a irmã, está preocupada com Martim. Prazeres diz que tudo vai correr bem.

Eduarda fica furiosa quando Raul diz que decidiu não vender os terrenos. Eduarda encara Sara, perde a paciência e é bruta com a miúda. Carlos defende Sara.

Francisco quer os contactos do telemóvel de Martim. Henrique diz que não pode dar, para ele falar com os pais de Martim. Henrique fala com os agentes, diz que falou com Sara e acha que ela sabe mais do que está a dizer.

Beatriz é carinhosa com Sara. Esta fica com pena de ver Beatriz triste, mas não conta que sabe onde está Martim. Rita entra e ficam todos constrangidos. Rita é desagradável com Beatriz.

Afonso fala de Martim, tem pena da irmã. Um cliente bêbado toca em Tina, Afonso expulsa o homem. Tina fica envergonhada por Miguel ter assistido à cena.

Carlos fala sobre Martim. Joana faz um comentário sobre Henrique e Carlos fica incomodado. David aceita o jantar de aniversário, mas só com a família. Tomás aparece com Gabriela e Joana fica irritada.

Beatriz está muito angustiada, diz a Diogo que não vai aguentar, só quer ter Martim ao seu lado. Diogo abraça-a, diz que não vão desistir e vão encontrar Martim.

Sara separa algumas roupas para levar a Martim. Rita não a quer deixar sozinha, nem a quer em casa de Diogo outra vez. Sara convence a irmã que fica bem no hotel e pede dinheiro para comprar material para a escola. Rita não desconfia de nada.

Martim está cansado e angustiado. Já não tem nada para comer e está cheio de fome.

Joana dá beijinhos e os parabéns a David, que vai para a escola. Gabriela desce e pede manteiga. Joana fica cheia de raiva.

Prazeres fala com Filipe sobre Tina e Miguel, Filipe não quer discutir. Prazeres discute com Raul por ele não querer vender os terrenos. Elsa apoia Prazeres. Raul continua firme na sua decisão.

Carla explica a André as regras que ele tem de cumprir para que a convivência seja pacífica. Sílvia vai para a escola. André fica irritado com a postura de Carla.

Eduarda encara Diogo, quer saber se ele andou com ela e Beatriz ao mesmo tempo. Diogo diz que a relação com Beatriz é recente e critica a atitude dela.

Todos estão preocupados com Martim. Francisco acha que deviam contar tudo à polícia. Norberto traz o casaco de Martim, diz que estava na carrinha. Arminda confirma que era o que Martim levava quando se despediu dela.

Tiago encontra Sara na Taberna e pergunta-lhe se ela não voltou a falar com Martim. Sara mente, diz que a irmã está à espera dela. Tiago estranha porque não viu Rita e fica desconfiado ao ver tanta comida na mochila de Sara.

Sara fala com Rita ao telemóvel, fala baixo e algo tensa. Tiago não tira os olhos dela. Sara sai e Tiago vai atrás.