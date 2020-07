Resumo: 180º Episódio - 9 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla diz ao ex-marido que quer comprar uma casa, mas precisa que ele compre a sua parte daquela casa ou vendem e dividem o dinheiro. André não quer saber disso. Carla fica cheia de raiva.

Xana acha que Martim foi raptado. Elsa conta à amiga da proposta milionária para se vender os terrenos. O Carrossel pode abrir noutro sítio e eles ficam ricos.

Miguel quer ir para um lar. Tina conversa com ele e conta-lhe que sempre mandou dinheiro, além de presentes e que foi ela quem comprou tudo o que ele sempre precisou. Miguel não quer acreditar que a mãe do coração lhe mentiu.

Sara faz o papel de amiga preocupada. Diogo diz que não há pistas sobre Martim. Rita diz que podem contar com ela para ajudar. Sara diz que não sabe de nada nem se lembra de um sítio onde ele possa estar.

Francisco está desolado, diz a Rosete que não há nenhuma pista sobre Martim. Tem medo que tenha acontecido algo grave.

Martim percebe que a garrafa de água está vazia, decide ir enchê-la, mas a garrafa cai e rola para longe. Ele tem dificuldade em chegar a ela. Não desiste, consegue apanhá-la e segue caminho.

Afonso diz a Arminda que só pensa em cenários horríveis. Beatriz entra e Afonso tem um discurso positivo. Quando ela sai, Afonso diz a Arminda que tem medo que Martim esteja morto.

Tina tem esperança que depois da conversa sincera que teve com Miguel, as coisas mudem para melhor entre eles. Filipe diz que ela é uma boa mãe.

Tomás está muito preocupado com Martim. Gabriela diz que, se for preciso, trata de tudo para ele ir à procura do miúdo.

André acha que o miúdo está morto. Carlos diz que falou com os colegas da PJ e deu entrada com um pedido para localizar o telemóvel de Martim. Henrique fica furioso.

Henrique discute com Carlos. Exige que ele não se meta no seu trabalho. Carlos diz que está preocupado com Martim e não com o ego dele.

Diogo comanda as operações de busca. Tiago diz que o caso está entregue à polícia, acha que Diogo só quer fazer o papel de herói. Beatriz, firme, diz que vai com Diogo porque ele é seu namorado.

Rita troca o penso de Candy. Rita diz para ela ter cuidado com Beatriz, acha que Tiago nunca a esqueceu.

Eduarda culpa a filha por Martim ter fugido. Tiago também está furioso. Beatriz diz que Martim fugiu por saber a verdade, nada tem a ver a sua relação com Diogo.

Eduarda entra em casa irritada por causa do namoro entre Diogo e Beatriz. Arminda diz que sabia da relação deles e que apoia. Eduarda liga para Vladimir.

Prazeres abre o computador e entra no site de encontros. Na maioria são mensagens de homens. Prazeres culpa Catarina. Esta decide resolver as coisas e começa a bloquear os perfis.

Tina oferece a Miguel um telemóvel topo de gama. Miguel fica eufórico, abraça e beija Tina.

Afonso fica furioso ao saber que Eduarda fez uma proposta a Raul pelos terrenos do Carrossel. Pensam numa estratégia para convencer Raul. Rosete não gosta da ideia de seduzir Raul.

Beatriz diz a Diogo que assumiu a relação com ele porque está farta de mentiras. Não deve nada a ninguém e precisa dele ao seu lado. Arminda fica feliz ao vê-los juntos.

Vladimir abre a porta do quarto de Hotel. Eduarda entra e começa a despir-se. Vladimir gosta da atitude dela.

Raul entra no Carrossel e encara Rosete. Ela trata-o mal e chama-o de tarado. Raul diz a Rosete que não vai vender porque a ama. Rosete, num impulso, abraça-o e Raul quase desmaia!

Diana confronta Vasco, que ainda está de pijama. Ele mente para justificar não ter ido à papelaria.

Sara trata das mãos magoadas de Martim. Sara diz que estão todos preocupados com ele, não pode ficar na cabana para sempre. Martim diz que depois pensa no futuro.

Todos continuam à procura de Martim. Silva encontra o telemóvel de Martim, acha que o miúdo caiu na água. Beatriz fica sem reação. Diogo abraça-a, diz que vão encontrar Martim.

Tiago bebe. Elsa faz-lhe muitas perguntas sobre o anel que ele deu à Candy. Carlos diz para Tiago ir com ele e ajudar nas buscas. Tiago fala mal de Diogo. Carlos decide não alimentar a conversa e vai embora.

Carla conversa com as filhas, precisa que elas falem com André e que o convençam a dar-lhe a parte que tem por direito. Sílvia quer ir morar com mãe para a casa nova. Xana fica a saber que o pai anda com a Tânia.

Prazeres faz o papel de pessoa importante em frente a Carlos. Ele não tem paciência para ela. Prazeres quer saber tudo sobre o desaparecimento de Martim. Carlos recebe uma chamada de Diogo e vai embora.

Vasco diz a Elsa que morre de saudades dela e rouba-lhe um beijo. Disfarçam quando Raul entra. Este diz a Elsa que não vai vender os terrenos. Elsa fica furiosa.

Candy fica furiosa ao ver Tiago no estado em que ele está. Tiago conta que Beatriz namora com Diogo. Candy percebe que ele não está assim por causa de Martim, mas sim de Beatriz. Atira-lhe o anel e vai embora.

Francisco já sabe que encontraram o telemóvel de Martim na barragem. Pensa no pior. Beatriz diz que Martim está vivo, tem a certeza disso.

Carlos diz a Diogo que ele devia preparar Beatriz para más notícias. Diogo não quer, acredita que Martim está vivo. Carlos conta sobre a bebedeira de Tiago e da mensagem que ele mandou.

Henrique diz que já tem a lista das chamadas que Martim fez. Algumas foram para o pai, mas Tiago não atendeu. Há mais uma chamada que ele fez na barragem, têm de descobrir com quem ele falou.