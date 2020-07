Resumo: 179º Episódio - 8 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy muda de ideias e diz que podem ficar no Hotel, está a gostar da postura de Tiago e pede-lhe o anel de noivado. Tiago tenta ligar a Martim, mas o telemóvel está desligado.

Diana diz a Elsa que não pode estar ali. Elsa avança para ela, Vasco mete-se no meio e decide fazer bluff ao pé de Diana para Elsa sair.

Xana desabafa com a irmã, queixa-se de Eduarda. Sílvia diz que ela só tem de ser ela própria. Sílvia convida Miguel para ir passear.

Prazeres dá mais ideias para as suas funções. Eduarda recebe uma chamada, fica a saber sobre o desaparecimento de Martim.

Beatriz e Norberto muito nervosos porque não encontraram Martim. Arminda diz que ele de manhã disse-lhe que era a mãe que ia levá-lo à escola e abraçou-a muito.

Raul fala para a Cruz quando Filipe lhe aparece. Raul desabafa com ele sobre o prédio do Carrossel. Filipe diz que tem a certeza que ele vai fazer a escolha certa.

Miguel elogia a tarde que passou com Sílvia, ela está insegura. Carla pede à filha para ir com ela ver uma casa.

Já todos sabem do desaparecimento de Martim. Eduarda diz que Tiago não estava no hospital. Tiago vem saber o que se passa com o filho e fica a saber que ele desapareceu.

Beatriz pede a Diogo para falar com Sara, ele diz-lhe que não se preocupe.

Tiago e Beatriz saem para ir à polícia, Tiago não quer que Eduarda vá. Afonso também diz que vai ajudar Norberto.

Norberto pensa como devem bater o terreno à procura de Martim. Afonso já se juntou para ajudar. Diogo vai ter com Sara para ver se descobre alguma coisa.

Joana conta a Carlos a conversa que teve com Henrique, mas diz-lhe que é com ele que quer estar. Tomás diz que Martim desapareceu, pede a Gabriela para tomar conta de tudo.

Catarina ajuda a avó a ver quem respondeu ao perfil do pai. Há uma mulher que ela manda logo apagar.

Tina diz a Miguel que manda arranjar o telemóvel, mas não lhe compra um novo. Ele acusa-a de nunca lhe ter dado nada.

Sara diz à irmã que combinou ir fazer um trabalho com uma amiga. Diogo vem ver se Sara sabe de Martim ou se ele está por ali. Rita manda-o sair.

Beatriz e Tiago estão a contar a Henrique do desaparecimento de Martim, acham que foi de livre vontade. Marco Paulo chama Henrique.

Henrique não gosta da intervenção de Carlos e é agressivo, percebe que exagerou. Henrique dá ordens aos seus homens para começarem as buscas.

Sara entra em casa de Diogo para ir buscar a bicicleta. Esconde-se de Carlos, que não dá por ela. Ele sai e ela sai logo de seguida com a bicicleta.

Elsa está passada com Vasco. Ele diz que teve de agir assim para Diana não ir contar à mãe. Elsa conta-lhe da proposta milionária que o pai teve.

Prazeres está pessimista quanto a Martim. Arminda diz que se veio para isso pode ir embora. Prazeres diz que vai rezar, Mercedes ouve e diz que vai com ela.

Henrique ignora a opinião de Carlos. Beatriz acha que Carlos tem razão, o filho só iria por ali se não tivesse alternativa. Henrique acaba por ceder!

Sara avança de bicicleta, está cansada e tensa, mas vai olhando para ver se não é seguida. Sara entra numa cabana.

Sara fica preocupada ao ver as mãos do amigo. Ele diz que foi do esforço, está bem.

Norberto e Diogo procuram Martim, estão preocupados. Norberto diz que Eduarda está a provar do seu próprio veneno.

Martim conta a Sara como é que chegou à cabana. Pede-lhe ajuda, diz que não vai voltar à Herdade, nunca mais.

Francisco diz à ex-mulher que se acontecer alguma coisa a Martim, dá cabo dela. Eduarda torna-se agressiva e grita com Francisco.

Mercedes está muito abatida. Filipe consola-a, diz para ela ter fé. Mercedes e Prazeres sentem falta da época em que ele era "padre".

Candy está preocupada com Martim. Raul diz que ele vai aparecer. Candy tem pena de Rosete, não quer que o pai venda os terrenos. Elsa discorda, quer a sua parte do dinheiro. Discutem até Elsa reparar no anel de noivado da irmã.

Miguel insiste, quer um telemóvel novo. Tina, farta, diz que está disposta a arranjar o vidro do telemóvel, mas não lhe dá um novo. Miguel critica o trabalho da mãe. Tina fica magoada.

Beatriz entra em casa, diz que não há novidades. Eduarda culpa a filha por Martim ter descoberto a verdade. Beatriz não alimenta a discussão e vai embora.

Diogo acha que Eduarda pode ter algo a ver com o desaparecimento de Martim. Carlos não acredita nisso, diz que vai falar com os colegas da PJ.

Rita está preocupada com a irmã, ela entra. Sara diz que esteve à procura de Martim. Tem pena dele, diz que no lugar dele se calhar também fugia.

Henrique está preocupado, não têm pistas sobre onde possa estar Martim. Diana entra na Taberna, vai buscar comida para a vigília na igreja. Os três conversam. Joana traz a comida para Diana levar e ainda uma sandes para Henrique.

Diana entra com a comida da Taberna. Prazeres não quer aceitar e fica furiosa ao saber que Filipe também trabalha no Carrossel.

Tina sai e Miguel vai à carteira dela e tira dinheiro. Tina volta e apanha-o. Os dois discutem. Ele diz que ela nunca vai ser mãe dele e que aquele dinheiro não é nada.

Eduarda está sem cabeça para Vladimir, explica que o neto desapareceu.

Beatriz está angustiada, pensa no que Martim estará a sofrer. Lembra-se do rapto de Rodrigo. Diogo diz que vão encontrar Martim são e salvo.

Tiago entra no quarto do Hotel, não tem notícias de Martim. Tiago decide contar a Candy que Martim não é seu filho biológico.