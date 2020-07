Resumo: 178º Episódio - 7 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco quer contar a verdade a Martim, não aguenta mais mentir-lhe. Rosete diz que o apoia no que decidir.

Beatriz questiona a mãe sobre o cavalo ter sido solto, Eduarda desmente e diz que já despediu Mafalda. Martim entra e afirma que quer saber sobre a história de Eduarda ser sua mãe.

Rita percebe que algo se passa com Sara. Esta diz à irmã que contou a Martim algo que ouviu e se calhar não o devia ter feito. Rita fica preocupada.

Beatriz está em choque. Eduarda nega ter trocado os bebés. Beatriz, farta de mentiras, confirma tudo. Martim reage mal, não quer acreditar que é filho da avó e diz que odeia toda a gente.

Arminda diz a Diogo que Martim descobriu a verdade, que é filho de Eduarda e não de Beatriz. Diogo promete que Eduarda vai pagar caro por tudo o que fez.

Gabriela conta a sua versão dos factos. Faz o papel de vítima, diz a Tomás que sofria de bullying no trabalho em Londres e teve de fugir. Tomás acredita na história dela.

André entra em casa aos beijos com Tânia. Carla e Sílvia interrompem o momento. Sílvia fica furiosa com o pai.

Candy prepara-se para sair do hospital. Tiago quer que ela vá com ele para o quarto de hotel. Desliga o telemóvel, quer dar-lhe toda a sua atenção. Candy fica feliz com a atitude dele.

Prazeres pressiona Raul para aceitar a proposta e vender o prédio onde está o Carrossel. Raul diz que vai pensar. Elsa diz ao pai que vender o Carrossel é a forma de limpar a sua imagem.

Ninguém sabe quem é que contou a Martim a verdade. Xana encara Eduarda, que fica furiosa. Todos discutem e Eduarda tenta agredir Francisco.

Vasco implora a ajuda de Prazeres. Arminda e Norberto dizem a Vasco para ele pedir um plano e pagar a dívida às prestações.

Elsa está furiosa porque Vasco não atendeu a sua chamada. Catarina quer que o pai esqueça Carla, quer que ele pondere os encontros online. Marco não quer.

Henrique conversa com a filha sobre Joana. Mafalda acha que ele não quer estar sozinho. Joana entra e ouve os elogios de Henrique à Mafalda.

Carlos está preocupado com Martim. Rita entra, diz que Sara contou a Martim a conversa que ouviu entre eles. Rita fica chocada ao saber que é verdade.

Gabriela traz uma garrafa de vinho e sugere fazerem um jogo. Tomás aceita e perde. Bebe o resto do vinho de penalti. Gabriela beija-o, Tomás afasta-se, mas acaba por ceder.

Raul diz a Rosete que a Câmara fez-lhe uma proposta para vender o prédio do Carrossel e os terrenos. Rosete sabe que tudo uma jogada de Eduarda.

Francisco jura que não foi ele quem contou a verdade ao Martim. Rosete diz que têm de dar apoio ao miúdo.

Beatriz abraça Diogo, está de rastos por não poder fazer nada para evitar o sofrimento de Martim. O ex-militar confessa que foi Sara que ouviu uma conversa e lhe contou.

Arminda explica a Diana que quer saber tudo o que se passa na papelaria. Diana não tem opção, aceita todas as condições de Arminda.

Xana queixa-se com dores por ter carregado os sacos. Tomás, atrapalhado, diz a Gabriela que adorou a noite com ela, mas não está preparado para uma relação.

Candy não consegue relaxar, só pensa em complicações que podem surgir por causa da cirurgia. Raul está cheio de cuidados com a filha.

Eduarda tenta falar com Martim, diz que não o rejeitou, que sempre o amou. Martim não quer ouvir nada. Beatriz propõe a Martim irem embora da Herdade. Ele quer saber se o pai também sabia da verdade. Beatriz confirma.

Eduarda está de rastos, diz a Diogo que Martim a odeia. Diogo mostra-se leal, mas frio. Eduarda marca um encontro com Vladimir.

Filipe faz as limpezas no Café Santinho. Tina e Miguel entram. Ela quer que Miguel trabalhe ou estude, não pode estar sem fazer nada.

Catarina cria um perfil para o pai num site de encontros com a ajuda de Sílvia. Disfarçam quando Prazeres entra, mas ela descobre. Acha a ideia da Catarina genial!

Eduarda está angustiada, tenta disfarçar mas Vladimir percebe. Ela diz que tem alguns problemas familiares. Vladimir diz que ela tem de aprender a separar as águas.

Martim põe comida e água dentro da sua mochila. Arminda entra, diz que ele é forte e promete fazer-lhe bolo de chocolate. Martim abraça Arminda e diz que gosta muito dela.

Martim consegue esconder-se na pick up da Herdade. Norberto diz a Pereira que vai levar um gerador à Herdade vizinha. Ninguém repara em Martim.

Beatriz tenta manter-se ocupada, culpa-se, devia ter mentido a Martim. Diogo diz para lhe dar tempo que as coisas vão resolver-se.

Eduarda não consegue concentrar-se. Rosete vem dizer-lhe que vai fazer de tudo para que não lhe tire o Carrossel. Eduarda enfrenta-a!

Afonso pede desculpas a Xana, não quer continuar zangado. Os dois acabam por fazer as pazes.