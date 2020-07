Resumo: 177º Episódio - 6 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe pede a Rosete para trabalhar no bar. A empresária acaba por ceder e dar trabalho a Filipe.

Elsa e Vasco estão escondidos. Vasco tem medo de Neca e dos pais e quer devolver o dinheiro todo que ganharam.

Diogo e Beatriz falam sobre a situação com Rita. Diogo tem pena dela e de Sara, não consegue expulsá-las da sua casa. Diogo pede para Beatriz passar a noite com ele. Chegam a acordo!

Rita chora, tem o coração partido. Carlos diz que ela é forte. Ninguém morre por amor, ela vai conseguir ultrapassar a separação e ser feliz.

Xana desabafa com Tomás, implora para ele voltar a contratá-la. Conta dos problemas que tem com Eduarda e Afonso. Joana intervém a favor dela e Tomás acaba por ceder.

Prazeres estranha haver tão pouca gente na igreja. Mercedes diz que as pessoas têm mais que fazer, ela celebra a missa dia sim dia não... Prazeres não quer entregar o corpo de Cristo a Raul.

Tiago já mostrou o bilhete a Beatriz onde diz que Rodrigo está vivo e na Vila. Ele mostra a Arminda, quer saber se ela reconhece a letra. Tiago quer levar Martim a morar com ele, mas Beatriz diz que não vai deixar.

Eduarda fica irritada com Mafalda por não ter o cavalo pronto para ela ir montar. As duas discutem. Eduarda fica cheia de raiva e decide soltar o cavalo que Mafalda tinha posto na box.

Carlos conversa com Diogo, sobre Tiago. Ele diz que está tudo controlado. Falam de Rita, Diogo diz que só volta quando ela e Sara saírem de casa. Falam de Martim ser filho de Eduarda. Sara ouve tudo e fica chocada.

Francisco diz a Martim que tem saudades dele. Ele pergunta porque se chateou com a avó, sabe do tiro. Francisco desiste de lhe contar a verdade e disfarça.

Sara fica atarantada com o que acabou de saber. Continua a ouvir a conversa sem ser vista. Carlos aconselha Diogo a dizer a verdade a Beatriz, mas ele não quer.

Carla tenta ajudar Rita, mas esta reage mal quando ela diz que devia ir para o Porto. Carla diz-lhe que se vai reagir sempre assim quando alguém a quiser ajudar, vai precisar de muita sorte.

Vasco dá a André o dinheiro que perdeu no jogo. Norberto apanha-os e desconfia que é suborno. Ele e Arminda já sabem dos jogos, diz a Diana que vai ficar à frente da papelaria.

Mercedes está chateada com Elsa por ser batoteira. Xana entrega a Afonso os talões de todas as compras que fez com a mãe e avisa-o que vai voltar a trabalhar na taberna.