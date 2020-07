Resumo: 176º Episódio - 3 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos repreende Diogo, acha que ele não devia ter contado sobre Jorge a Beatriz. Diogo sabe que ela o ama e não vai dizer nada.

Tiago entra no seu quarto e repara num envelope no chão, ao lê-lo fica em choque.

Eduarda está furiosa. Arminda pede desculpa, diz que foi tratar do assunto de uma pessoa. Eduarda diz que tem a sala cheia de prostitutas trazidas pela Xana.

Tiago liga para a receção, quer saber se alguém perguntou por ele. Guarda o bilhete no bolso e sai.

Martim quer saber se a mãe tem namorado, não se importa que assim seja, mas tem pena porque gostava que fosse Diogo. Eduarda está de mau humor. Martim conta à mãe que Xana levou amigas do Carrossel à Herdade.

Catarina diz à mãe que ela não devia ficar na Vila se não é feliz ali. Gabriela recebe uma chamada e uma sms de James com ameaças.

André está bem disposto, diz a Vasco que logo à noite vai ganhar, tem um "feeling". Carla entra, conversa com André, quer comprar uma casa. Ele quer que ela volte para ele.

Rosete diverte-se ao ouvir o dia que as meninas passaram na Herdade para irritar Eduarda. Miguel entra e é parvo com Tina, diz que precisa de uns ténis novos.

Eduarda fala com Afonso sobre Xana e aproveita para manipular o filho. Eduarda afirma que Xana provou ser interesseira e parva. Afonso fica apreensivo.

Arminda conta a Diogo que Tiago estava muito mal por achar que Rodrigo morreu. Ela ficou com pena e deixou-lhe um bilhete a dizer que Rodrigo está vivo e na Vila. Diogo fica furioso.

Tiago mostra o bilhete ao pai. Tomás acha que tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto, diz que se Rodrigo estivesse na Vila sabiam.

Prazeres apresenta a primeira proposta a Eduarda. Esta acha que Prazeres devia ficar a tratar dos assuntos da Igreja. Prazeres diz que quer fechar o Carrossel, sugere que a Câmara faça uma proposta para comprar o terreno a Raul.

Elsa conversa com Tina, quer fazer uma nova música. Tina pensa no filho e não sabe se será boa ideia continuar a dupla com Elsa. Elsa canta uma parte da nova música.

Joana conta a Tomás que pensava que ia sentir-se melhor depois do divórcio. Gosta de Carlos, mas falta algo na relação. Filipe entra na Taberna, diz que vai substituir Prazeres nas limpezas.

Diogo entra e Rita ataca-o logo. Quer saber se a noite com Beatriz foi boa. Diogo diz que vai sair de casa e só volta quando ela se mudar. Diogo vai fazer a mala.

Beatriz recebe uma sms de Diogo e fica nas nuvens. Arminda repara, diz a Beatriz que Diogo a ama muito e espera que a relação deles dê certo. Norberto "ralha" com Arminda por ela ter dado o bilhete a Tiago.

Afonso e Xana discutem. Afonso critica a atitude de Xana em provocar mãe, o facto de ela não procurar trabalho e ainda de gastar o dinheiro da família. Xana fica muito magoada.

Vasco troca os dados e André perde sempre. Mercedes percebe que os dados estão viciados e gera-se uma grande confusão. Elsa consegue fugir com Vasco.

Rosete diz a Tina para ir ter com Miguel, tem de tentar criar laços com o filho. Tina fica nervosa, diz que Miguel a odeia.