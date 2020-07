Resumo: 175º Episódio - 2 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo acorda Beatriz, diz-lhe que ficou a olhar para ela a noite toda. Beatriz diz que fica enjoada só de pensar que tem de olhar para a mãe. Diogo pede-lhe que não fale de Jorge a Eduarda. Beatriz promete que não conta nada à mãe.

Rita pergunta por Diogo. Carlos diz que já deve ter saído mas Sara, na inocência, diz que a cama não foi desfeita. Rita percebe que ele passou a noite com Beatriz e tem um ataque de fúria.

André acha que Elsa e Vasco estão a fazer batota. Raul sai para levar comida a Candy e Elsa fica cheia de ciúmes.

Diana estranha Vasco já estar a trabalhar. Joana entra na papelaria, vem buscar uma encomenda. Diana fica stressada com a presença dela.

Eduarda espera por Beatriz na sala e acusa-a de ter deixado o filho sozinho. Beatriz não lhe deve explicações, acusa-a de ser capaz de tudo, até de matar.

Diogo agradece a Arminda. Ela fica feliz que ele e Beatriz se tenham entendido mas diz que ele tem de contar toda a verdade.

Candy diz ao pai para ir embora. Raul está muito preocupado, fala com Tiago.

Joana fala com Carlos quando Prazeres se senta descaradamente na mesa dele, pede-lhe ajuda. Carlos não se interessa, ela vira-se para Tomás, que também diz que não a ajuda.

Miguel acaba por ser malcriado com Filipe, que o obriga a limpar. Miguel diz que não tem culpa que a mãe o tenha deixado com outra pessoa, agora não a vê como mãe.

Mercedes não acha bem Xana ter convidado Elsa e as bailarinas do Carrossel, ela diz que fê-lo de propósito para chatear Eduarda. Mercedes adora a ideia!

Francisco ameaça Eduarda, ou retira a queixa ou conta toda a verdade a Martim. Eduarda acha que ele não é capaz.

Tiago pergunta a Arminda como era em bebé e conta que o detetive suspeita que Rodrigo esteja morto. Ela apressa-se a dizer que não está.

Beatriz conta ao irmão que passou a noite com Diogo mas percebe que ele não está bem. Afonso diz que Xana está a gastar o dinheiro todo e talvez a mãe tenha razão, ela seja interesseira.

André e Marco Paulo medem forças quando Sílvia entra com David e disfarçam. Sílvia convida Miguel a sentar-se mas David e ele não se entendem.

O ambiente é de festa! Eduarda fica passada ao ver Xana, Elsa e as bailarinas do Carrossel. Eduarda tenta expulsá-las da Herdade e Xana fica com medo da sogra.