Resumo: 171º Episódio - 26 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago provoca Rita, que acaba por confirmar que Diogo a deixou e conta ainda que Beatriz é uma sonsa e beijou Diogo. Tiago disfarça a raiva e diz que isso já não o afeta.

Diogo ajuda os trabalhadores a carregarem uma carrinha e segue Beatriz com o olhar.

Beatriz está devastada com tudo o que lhe está a acontecer. Diogo pede para ela não o afastar. Os dois beijam-se apaixonados. Ela diz que não consegue lidar com o facto dele ter matado o pai. Diogo diz que Jorge está vivo.

Eduarda diz ao Dr. Cunha que vai honrar os compromissos com o hospital. Eduarda aproveita para provocar Rita. Esta paga na mesma moeda e diz que ela e Diogo acabaram porque ele andou aos beijos com Beatriz.

Beatriz está furiosa com Diogo, não acredita nele. Diogo diz que combinou tudo com Jorge e encenaram a sua morte para Eduarda não o matar. Beatriz vai embora abalada.

Tomás não se conforma com a derrota, diz ao filho que vai aceitar ser vereador, mesmo sem pelouro, para controlar Eduarda. Tiago, cheio de raiva, diz que a vontade dele é matar Eduarda.

Filipe entra com Miguel no café e aceita fazer as limpezas. Prazeres e Raul ficam atentos à conversa entre Filipe e Miguel e descobrem que ele é filho de Tina.

Carla diz a Beatriz para arriscar, para ser feliz com Diogo. Beatriz diz que não consegue atirar-se de cabeça. Carla faz uma crítica à salada e Gabriela responde-lhe mal.

Diogo conta a Arminda que Beatriz descobriu algo que ele fez e não consegue recuperar a confiança dela. Arminda nem quer saber o que aconteceu! Está preocupada com Vasco.

Vasco não quer continuar com o jogo ilegal na papelaria, tem medo que a mãe descubra. Elsa rouba-lhe as chaves da papelaria. Raul conta à filha que Tina tem um filho adolescente.

Tina diz ao filho para ir dar uma volta pela cidade, mas ele quer ficar no bar. Tina insiste e Miguel fica irritado com ela. Tina diz para ele lhe dar uma oportunidade, não houve dia em que não pensasse nele.

Henrique conversa com a filha sobre o divórcio. Mafalda percebe que o pai ainda gosta da mãe e sugere que ele a tente reconquistar. Henrique quer saber se a relação com Carlos é séria.

Eduarda encara Beatriz, diz que se ela está a pensar ir viver com o Diogo, de certeza que Tiago vai querer levar Martim com ele. As duas discutem e Eduarda vai embora.

Sara encara Diogo, pede para ele não as obrigar a sair de casa. Diogo fica constrangido e afirma que tudo vai correr bem.

Candy continua mal disposta. Tiago fala de Martim, quer que ela o ajude a convencê-lo a ir morar com ele. Candy fica furiosa, acha que ele só faz isso para irritar Beatriz.

Prazeres critica Tina por ela ter abandonado o filho. Catarina diz que já viu Miguel e achou-o giro e interessante. Vasco percebe que não tem as chaves da papelaria e sai apressado. Arminda fica desconfiada.