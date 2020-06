Resumo: 170º Episódio - 25 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul diz que tem de ser ele a limpar porque ninguém quer trabalhar no café. André entra e goza com Raul. Elsa diz ao pai que ele tem de passar de tarado a herói.

Joana está nervosa, espera que Henrique não falhe desta vez ao divórcio. Joana conta que ele e Diana acabaram. Carlos quer saber o que Joana sente.

Eduarda quer comemorar a sua vitória e convida Diogo para um almoço em Évora. Ele recusa. Eduarda diz que sabe que ele está solteiro e insiste.

Norberto está indignado porque Eduarda ganhou as eleições. Diogo entra também furioso, diz que por muito que faça, Eduarda consegue sempre dar a volta por cima. Armida diz para ele desistir da vingança e ser feliz com Beatriz.

Francisco e Rosete conversam com Tomás. Eduarda entra, faz um discurso e é politicamente correta com Tomás. Rosete explode e acusa a irmã de estar ali só para gozar com Tomás.

Norberto oferece um café a Beatriz e diz que ela precisa de alguém ao seu lado, de Diogo. Beatriz diz que há coisas que ele não sabe. Ele diz que Diogo é um bom homem.

Tina sente-se nervosa. Miguel entra no café e é frio com a mãe. Mónica conversa com eles. Miguel preferia ir para o lar. Tina fica irritada e diz ao filho que sempre fez o que achou melhor para ele. Miguel acaba por concordar em ficar com Tina.

Prazeres reza quando Filipe entra, conta que limpar a igreja faz parte do serviço comunitário. Pede para Prazeres lhe arranjar um trabalho na câmara. Ela contrata-o para a ajudar nas limpezas.

Tiago e Beatriz discutem. Ele diz que não quer o filho a viver com Eduarda e se for preciso vai a tribunal. Beatriz fica nervosa, Diogo quer ajudá-la. Beatriz, farta, diz para Diogo a deixar em paz, continua a vê-lo como um assassino.

Eduarda fala ao telemóvel com Vladimir. Prazeres quer um gabinete para ela, ameaça Eduarda, que acaba por ceder.

Tina entra com Miguel no Carrossel, apresenta-lhe Rosete e Filipe. Rosete é muito carinhosa com Miguel. Filipe fica atrapalhado e convida Miguel para um passeio pela Vila.

Vasco já contou a Elsa que a mãe depositou o dinheiro do jogo na sua conta. Elsa está furiosa. Vasco quer acabar com o jogo ilegal. Elsa diz que não podem desistir agora que já têm gente.

Prazeres quer festejar a vitória com Carlos. Ele não tem paciência e inventa uma desculpa. Prazeres faz uma proposta para trabalharem juntos na câmara, mas ele recusa.