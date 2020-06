Resumo: 169º Episódio - 24 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina não consegue concentrar-se na coreografia, Elsa não desiste de treinar mesmo sem ela. Tina tenta arranjar desculpas a Mónica para não estar com o filho, tem medo.

Marco Paulo pergunta a Carla se é verdade que voltou para André. Ela diz que tal como aconteceu com André, deixou de gostar dele. Marco Paulo sai antes que chore.

Beatriz confronta a mãe pois sabe o que ela fez à avó. Eduarda desmente e volta a reforçar que o que fez com Martim foi por amor.

Enquanto ajuda a irmã a fazer os trabalhos de casa, Rita aproveita para manipulá-la para que se queixe a Diogo que não quer sair lá de casa. Sara diz a Carlos e Diogo que vai ter muitas saudades.

Tomás diz que os resultados devem estar quase a sair, já soube que em algumas mesas ficaram empatados com Eduarda.

Eduarda está reunida com os seus apoiantes. Prazeres recebe uma chamada e comunica que Eduarda ganhou!

Tiago diz ao filho que está a pensar em sair do hotel e procurar uma casa, quer que Martim vá viver com ele. Martim diz que gosta de morar na Herdade.

Eduarda faz o discurso da vitória e todos aplaudem.

Diogo está furioso com a vitória de Eduarda, não percebe como é que ela faz para conseguir tudo o que quer. Rita ouve parte da conversa e discute com Diogo, que sai enervado. Carlos diz a Rita para ir embora com Sara e não pressionar Diogo.

Na Taberna, o ambiente é de frustração e desânimo. Todos tentam animar Tomás.

Xana quer trabalhar com Eduarda, mas ela não quer. Afonso recusa o convite para trabalhar com a mãe.

Tina está nervosa e angustiada por causa de Miguel. Vai ver o filho no dia seguinte e só lhe apetece fugir. Filipe diz que ela tem uma segunda oportunidade para criar laços com o filho.

É noite de jogo! Mercedes, chateada, diz que os dados devem estar viciados. Vasco reage mal e Elsa acalma os ânimos. Arminda entra e todos se escondem.

Eduarda está feliz porque ganhou as eleições. Beatriz entra e as duas acabam a discutir. Martim, farto, diz que se elas continuam assim, aceita o convite do pai e vai viver com ele. Beatriz abraça Martim e pede desculpa.

Vasco diz que não sabe onde deixou o dinheiro do fecho e faz-se de vítima. Arminda mostra o dinheiro que tirou da papelaria, mas não o entrega.