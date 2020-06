Resumo: 166º Episódio - 19 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul fala de Filipe. Candy diz que ele é porreiro, ainda bem que não foi preso. Tina e Filipe entram felizes e apaixonados no café.

André quer saber o que Prazeres leva na carrinha. Ela tenta mudar de conversa, mas André puxa o manto e os balões voam. André fica incrédulo ao ver que são balões do partido!

Tiago pede para Rita não comentar que ele passou a noite, bêbedo em casa de Diogo. Ela acaba por contar que Diogo a deixou por causa de Beatriz.

Mercedes encara o filho, quer saber porque ele tentou matar Eduarda. Francisco diz à mãe que lamenta, mas não pode contar o que aconteceu.

Afonso diz ao pai que a avó devia saber a verdade, diz que ela não vai parar até alguém lhe contar o que se passa. Francisco concorda com o filho.

Sara abre a porta a Beatriz e Martim. Beatriz vê a caixa com fotos de Rodrigo e ela. Diogo entra na sala e gela ao vê-la. Beatriz quer saber o que se passa!

Xana e Eduarda entram na papelaria. Diana repara nas compras que ela e Eduarda têm. Eduarda ameaça Rosete que se ganhar vai acabar com o Carrossel.

Beatriz quer saber porque Diogo tem as coisas de Rodrigo. Diogo diz que foi Arminda que deu ao seu pai para não deixar de o procurar. Beatriz leva as recordações para entregar a Tiago.

Tomás vem com o balão que Eduarda mandou lançar. Joana acha que ele devia denunciá-la.

Carla vai a casa do ex-marido buscar Sílvia. André acha que ela quer voltar e beija-a. Sílvia, perante o discurso do pai, pergunta se ele andou a beber.

Tina quer continuar a fazer amor com Filipe, mas ele está preocupado com o seu futuro. Quer arranjar um trabalho para lhe pagar tudo o que deve.

Beatriz confronta Arminda sobre o que estavam a fazer as lembranças de Rodrigo com Diogo. Ela disfarça o melhor que pode, mas custa-lhe muito mentir.

Sara conta a Diogo como foi o lanche com Martim e pergunta porque Beatriz ficou zangada quando viu a caixa.

Prazeres está indignada por Tina andar enrolada com Filipe. Vasco está com pressa. Arminda diz-lhe que hoje não sai sem jantar com eles. Vasco liga a Elsa a abortar o plano.

Elsa fica passada com Vasco por estar a desmarcar o que tinham combinado.

Tina está feliz por finalmente Filipe estar em liberdade. Tina fica a saber que morreu a pessoa que tomava conta do filho. Tina não sabe o que fazer.