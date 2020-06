Resumo: 165º Episódio - 18 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vasco explica a Elsa como funcionam os dados viciados. Elsa liga para Tina, quer ensaiar para os espetáculos.

Tina só pensa em Filipe. Rosete pergunta se ela está preparada para continuar a relação com ele preso. Diana entra, abatida. Rosete diz para ela esquecer Henrique e voltar a dançar. Diana dança com Tina.

David e Mafalda percebem que o pai só os convidou para jantar para ver Joana. Henrique convida a ex-mulher para jantar com eles, mas ela recusa. Joana vai ter com Carlos e Henrique fica cheio de ciúmes.

Beatriz pede a Arminda para ela ficar atenta à mãe e ao Martim. Arminda diz para ela ficar descansada, pode contar com ela para proteger Martim.

Eduarda abraça Martim, diz que vão fazer a viagem, na altura logo falam com os pais dele. Beatriz não gosta de os ver juntos e diz ao filho que é hora de ir descansar.

Rita diz a Diogo que não quer que fique um ambiente estranho entre eles. Diogo não quer dramas, diz-lhe que a ajuda se ela precisar de dinheiro para a nova casa.

Vasco e Elsa usam os dados viciados e todos os apostadores perdem. Mercedes fica sem dinheiro e aposta o anel. Afonso fica chocado, não quer jogar.

Raul entra em casa de Prazeres e diz-lhe que falou com o Monsenhor sobre ela. Ele vai enviar o ofício. Prazeres decide assistir à sentença de Filipe.

O Juiz lê a sentença: pena suspensa e trabalho comunitário para Filipe. Todos festejam. Tina beija Filipe, Prazeres fica chocada e Mafalda cheia de ciúmes.

Beatriz fala com Norberto sobre Rodrigo, sente muito a falta dele. Norberto fala da culpa que sente e fica angustiado com a tristeza dela.

Tomás e Tiago falam de Eduarda. Tomás diz que Martim é seu filho, não importa o ADN, mas Tiago está muito revoltado com a sua vida.

Filipe ainda está atordoado com a sentença e Tina não para de o beijar. Mafalda entra no quarto de hotel e fica magoada com ele.

Marco diz a Henrique que já convocou a junta médica, espera regressar ao serviço em breve. André provoca Marco por causa de Carla. Henrique fica furioso com eles.

Carla e Beatriz falam de Rita. Beatriz diz que não quer andar com Diogo, para ela dizer a Rita que pode voltar para ele.

Diogo quer que Rita se mude o quanto antes. Carlos diz para eles fazerem as coisas bem por causa de Sara.

Eduarda tem uma ideia, não podem fazer campanha, mas podem ir fazer compras nas lojas e conversar com as pessoas. Xana alinha.

Mafalda está irritada e trata mal Diana. Ela diz que está farta que a culpem de tudo, ela foi só um pretexto que Henrique usou para fugir do casamento.