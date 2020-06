Resumo: 164º Episódio - 17 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eduarda quer levar Martim à Disney. Ele fica empolgado. Eduarda recebe uma lista de países que não tem acordo de extradição com Portugal.

O julgamento de Filipe continua. Ele não tem testemunhas de defesa e diz ao Juiz que está pronto para aceitar o castigo que merece. Prazeres, Mercedes, Catarina, Mafalda e os populares querem ajudar Filipe.

Xana prepara as coisas para fazer a foto reportagem. Afonso fica preocupado, não quer que ela se transforme na burguesa da mãe. Xana diz que só quer paz na família.

Henrique convida Joana para jantar. Ela recusa o convite. Henrique diz que vai assinar o divórcio, só quer ter uma relação boa com ela por causa dos filhos.

Martim já contou à mãe que a avó o quer levar à Disney mas diz que avisou que não vai sem ela. Beatriz diz à mãe que se ela descobre que ela quer manipular Martim, vai embora da Herdade. Eduarda fica furiosa.

Tiago diz a Candy que não lhe pode contar o que está a acontecer, diz para ela confiar e para não desistir dele.

Diogo e Norberto falam das eleições. Norberto acha que as pessoas da Vila não confiam em Eduarda e que Tomás vai ganhar.

Mafalda conversa com Filipe, está apaixonada por ele. Prazeres quer entrar e Filipe aflito esconde Mafalda no wc.

Tina está furiosa com Henrique e Raul porque prejudicaram Filipe. Elsa entra no Carrossel e diz a Tina que Marco Paulo quer que elas façam parte do show dele. Tina não consegue ficar contente, só pensa em Filipe.

Catarina não aguenta mais ver o pai naquele estado, pede para ele reagir. Henrique entra e Marco diz que amanhã volta ao posto.

Tiago está furioso com Eduarda, diz a Beatriz para ela não autorizar a viagem. Beatriz diz que o pai quer contar a verdade a Martim, mas Tiago diz que o filho não tem maturidade ainda.

Eduarda e Tiago discutem mais uma vez. Tiago diz que ela não leva Martim a lado nenhum. No meio da discussão conta tudo o que ela fez. Martim entra na Fundação nesse momento.

Diogo acha que está a conseguir aproximar-se de Tiago. Arminda diz que Tiago só vai deixar de o odiar quando souber a verdade.

Martim tira os fones, não ouviu nada. Tiago diz que estavam a discutir porque não quer que Eduarda faça uma viagem sozinha com ele. Martim diz que também não queria ir sem a mãe.

Tomás conversa com Joana. Acha que se tivesse contado a Tiago que era adotado quando era miúdo, se calhar ele era um adulto diferente. Joana acha que nada justifica as atitudes de Tiago.

Beatriz tem medo que a mãe leve Martim, mas Diogo acalma-a e diz que isso não vai acontecer.