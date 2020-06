Resumo: 163º Episódio - 16 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz quer ter a certeza de que Tiago está bem antes de o deixar ver Martim. Tiago diz que está tudo bem, só não quer que Martim more com Eduarda. Beatriz conversa com ele, diz que eles são e serão sempre os pais de Martim.

Martim fica muito feliz ao ver o pai. Tiago tenta a todo custo disfarçar as lágrimas. Beatriz observa a cena e fica comovida.

Eduarda trabalha no seu discurso. Xana tem uma ideia, quer ajudar. Eduarda gosta da sugestão dela e dá-lhe luz verde.

Tomás entrega a carrinha para transportes de utentes e faz um breve discurso. Todos aplaudem entusiasmados. Francisco e Rosete assistem satisfeitos.

Eduarda está irritada com a iniciativa de Tomás. Quer que Diogo descubra o que Tomás pretende fazer para ganhar votos.

Beatriz pergunta por Sara, pois nunca mais foi visitar o Martim. Rita, agressiva, diz-lhe que ela nunca vai ficar com Diogo. Ameaça Beatriz, ou ela se afasta de Diogo ou acaba com ela. Beatriz fica chocada.

Tiago consulta o Instagram, não tem mensagens novas nem comentários ao seu apelo. Liga para Candy, mas ela não atende.

Rita acusa Beatriz de ser mimada e estar a brincar com Diogo, diz para o deixar em paz. Beatriz põe Rita no lugar dela e afasta-se. Rita fica perturbada.

Rosete diz à afilhada que Tiago não é boa pessoa. Candy defende-o e critica Rosete pelo que fizeram com Raul.

Filipe está preparado para ir a tribunal. Tina diz que tudo vai correr bem e que o Juiz vai perceber que ele é boa pessoa.

Mercedes comenta com Raul que a diocese não autorizou Prazeres a dar a missa. Tina está angustiada com o julgamento. Diana diz para ela se portar bem perante o Juiz.

Beatriz conta a Diogo a cena de ciúmes e as ameaças que Rita lhe fez no meio da rua. Diogo diz a Beatriz que é dela de quem gosta.

Francisco e Eduarda discutem. Francisco quer contar a Martim que são pais dele. Eduarda diz que ele é um egoísta, Martim não vai saber lidar com a verdade.

Rita conta a Carla que Beatriz beijou Diogo e que ele terminou com ela. Carla defende Beatriz e diz que ela tem de pedir contas a Diogo.

Elsa recebe a visita do cantor Marco Paulo, quer que ela e Tina participem nos espetáculos dele.

O julgamento de Filipe já começou. O Juiz ouve Filipe que diz que nunca quis magoar ninguém. Raul e Henrique são os primeiros a depor. Filipe não fica bem visto.

Rita fica irritada e furiosa ao perceber que Diogo foi até ao hospital para defender Beatriz. Diogo diz-lhe que sempre foi honesto com ela. Rita manda Diogo embora e fica devastada.

Tiago agradece a Diogo por ele o ter ajudado. Diogo comenta que fez o que qualquer pessoa faria naquela situação, sabe que não vão ser amigos, mas sugere tréguas. Tiago concorda em acabar com as agressões.

Beatriz implora ao pai para não contar a verdade a Martim. Francisco diz que ele tem o direito de saber quem são os seus pais.