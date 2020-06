Resumo: 161º Episódio - 12 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla conta que Marco não para de ligar-lhe. Beatriz conta que Diogo deixou Rita. Carla não percebe porque ela não pega em Diogo e Martim e vai ser feliz longe de tudo. Beatriz não pode contar o que se passa à amiga.

Diogo quer esclarecer as coisas com Rita. Ela não quer levar Sara para um hotel e pede tempo para arranjar uma casa, até lá sugere conviverem em paz e verem-se o menos possível.

Tiago discute com Eduarda, quer que Martim vá embora da Herdade e faz ameaças. Eduarda diz que fez a troca por amor. Tiago sai furioso.

Prazeres traz Carla para ela falar com Marco. Carla diz a Marco para ele sair do quarto e que quanto mais rápido perceber que a relação deles acabou melhor vai ser para ele. Marco fica destroçado.

Candy está preocupada com o pai. Ele quer saber se Rosete comentou alguma coisa sobre as cartas. Candy diz para o pai esquecer Rosete e abrir o café.

Eduarda aproveita para provocar Francisco. Ele não aguenta e empurra Eduarda. Ela faz o papel de vítima perante as pessoas que passam.

Beatriz conta a Diogo que Tiago já sabe da verdade e não atende. Carlos liga a Diogo e avisa que Tiago está descontrolado. Beatriz pergunta se Carlos sabe a verdade e Diogo mente.

Tina critica a atitude de Filipe no almoço-comício. Ele mostra a carta do tribunal: o julgamento é amanhã. Tina diz que vai ficar à espera dele. Os dois beijam-se e abraçam-se.

Joana avisa Henrique para ele não se esquecer da nova data da audiência. Ele conta que deixou Diana e que nunca a quis magoar.

Eduarda limpa as mãos com nojo das pessoas que teve de cumprimentar. Mercedes aparece com a t-shirt de apoio a Tomás e Eduarda fica cheia de raiva.

Afonso olha comovido para Martim. Ele diz que estão todos estranhos com ele, quer saber o que se passa. Afonso disfarça e Martim diz que sempre quis ter um irmão.

Diogo tenta conversar com Tiago que lhe responde mal. O condutor do trator não vê Tiago a tempo e bate nele. Tiago cai desamparado e fica inconsciente.

Eduarda diz a Beatriz que Tiago apareceu descontrolado e a ameaçou. Beatriz diz que ele não vai contar a Martim.

Diogo ajuda Tiago que sangra da ferida que tem na cabeça. O condutor do trator aproxima-se preocupado. Diogo pede ajuda a Carlos para levar Tiago embora.

Prazeres diz a Raul que já não vai trabalhar para ele e entrega as chaves do café. Rosete entra e devolve as cartas a Raul, diz que é uma mulher comprometida. Prazeres goza com Raul e humilha-o.

Joana conversa com Mafalda, conta que Henrique deixou Diana, mas que não muda nada e só quer o divórcio para poder seguir em frente.

André diz a Henrique que Marco Paulo é um aldrabão. Henrique manda André embora. David diz ao pai que precisa de um pc novo. Henrique diz que compra.

Rita acha que deviam levar Tiago ao hospital. Diogo diz ao pai que se Eduarda não os tivesse separado, tudo poderia ser diferente.