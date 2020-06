Resumo: 159º Episódio - 10 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo diz a Beatriz que acabou a relação com Rita. Ela diz que espera que não tenha sido por causa do beijo. Diogo diz que gosta dela e espera que um dia ela perceba as suas atitudes.

Rita desabafa com Carlos. Ele diz para ela esquecer Diogo, merece estar com alguém que a faça feliz. Rita diz que Diogo vai perceber que Beatriz não o ama e quer estar perto quando isso acontecer.

Raul fica atrapalhado ao ver-se sozinho no café com Rosete e as suas meninas. Elas "obrigam" Raul a brindar com elas e ele fica tocado pela bebida.

Todos comem e bebem. Eduarda disfarça o nojo que sente. Henrique vai falar com Joana. Diana vê e fica magoada.

Martim não percebe porque não pode ir ao almoço-comício. Beatriz explica os motivos. Martim diz que não tem culpa dos problemas entre ela e a avó. Beatriz fica triste.

Francisco e Tomás falam da campanha. Toda a gente apoia Eduarda. Francisco está arrasado desde que sabe que Martim é seu filho e diz que Tiago tem o direito de saber a verdade.

A festa continua e Eduarda faz um discurso. Prazeres põe o plano contra Raul em marcha: é hora do sorteio. Raul "ganha". Rosete traz Raul em cima de um burro.

Martim conversa com Diogo. Está chateado porque a mãe não o deixa ir ao almoço-comício. Diogo conta que não está bem com Rita e Martim diz que preferia que ele fosse namorado da mãe.

Tiago e Beatriz discutem. Ele não percebe porque é que ela mudou de ideias e decidiu ficar na Herdade. Beatriz não consegue contar a verdade e promete deixar Martim fora das guerras dela e da mãe.

Candy ajuda o pai. Rosete entra no café e é dura com Raul. Ele assume que tudo o que fez foi por amor a Rosete.

Elsa e Tina cantam e dançam. Norberto e Arminda aproveitam para ir embora. Carlos recebe uma sms de Diogo. Ele e Joana seguem direções opostas e Henrique segue a ex-mulher.

Henrique comenta o beijo dela com Carlos, diz que com ele, ela era mais discreta. Joana diz que não tem de lhe dar explicações.

Rita já contou à Sara que não namora com Diogo. Sara pergunta se é por causa de Beatriz. Rita explica que ficaram amigos, mas têm de arranjar uma casa para elas.

Carlos e Diogo conversam. Carlos diz ao filho para não magoar mais Rita. Diogo sente-se culpado. Carlos conta a Diogo o que aconteceu no almoço comício.

Afonso não quer que Xana vá ao almoço. Xana quer saber o que Eduarda fez para não ter o apoio dos filhos.