Resumo: 158º Episódio - 9 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joana está farta das atitudes de Henrique. Conta a Carlos que já há uma nova data para o divórcio. Gabriela discute com Catarina por ela querer ir para a guarda e não para a faculdade!

Martim está feliz por ficar na Herdade, mas gostava de saber porque é que a mãe mudou de ideias. Afonso diz que ela fez as pazes com a mãe.

Diogo fala com Rita ao telemóvel e Beatriz ouve. Ele desliga a chamada e Beatriz conta que vai ficar na Herdade, não consegue separar a mãe de Martim sabendo a verdade. Diogo admira Beatriz.

Prazeres e Eduarda falam dos últimos detalhes do almoço da campanha. Está tudo tratado! Prazeres quer saber o que aconteceu com Francisco, mas Eduarda manda-a embora.

André aproveita para provocar, quer saber porque Marco Paulo não janta. Carla pergunta por Eduarda. Mercedes e Xana explicam porque o resto da família não está presente. Afonso vai buscar Martim.

Filipe observa o jogo. Vasco diz a Elsa que ela precisa de trazer mais garrafas de álcool do café. Não podem ter gastos extras. Elsa mete água na garrafa de álcool e "resolve" o problema.

Tiago está frustrado porque o apelo que fez não deu em nada. Candy diz que ele tem de ter paciência, tem a certeza que ele vai encontrar o irmão. Tiago agradece todo o apoio.

Francisco explica a Tomás que vai ter de sair da lista para não o prejudicar. Foi acusado de homicídio e Eduarda vai usar isso contra ele. Beatriz apoia o pai.

Rita preparou tudo num ambiente romântico. Diogo diz-lhe que retomarem a relação foi um erro, não a ama e ela merece alguém que goste dela à séria! Acaba tudo e Rita fica arrasada.

Sara está preocupada com Rita, comenta com Carlos que a irmã está triste. Joana entra muito bonita e Carlos elogia-a. Henrique entra e fica frustrado ao vê-los sair animados.

Diogo diz a Rita que ela é uma mulher incrível mas não consegue esquecer Beatriz. Rita quer saber se aconteceu algo entre eles. Diogo conta que se beijaram. Rita pede para Diogo sair e chora.

O jantar está no fim. André envergonha a família ao tirar os sapatos. Eduarda entra e Xana fica muito envergonhada. Eduarda é simpática com todos.

Eduarda aproxima-se e fica satisfeita com os preparativos. Estranha Arminda e Norberto ainda não estarem ali.

Norberto não quer ir ao almoço-comício. Arminda diz que têm de ir ou Eduarda despede-os. Norberto está desejoso que Eduarda vá presa.

Prazeres entra na taberna com o cantor Marco Paulo. Prazeres não para de falar, para desespero dele.

Elsa quer que o pai vá com ela ao almoço e seja o seu guarda-costas. Raul não quer saber do almoço-comício e Elsa sai zangada. Candy pergunta o que se passa.

Rosete e Tina dizem a Diana que Henrique está a brincar com ela. Rosete não quer que Diana sofra. Falam do plano para se vingarem de Raul no almoço.