Resumo: 157º Episódio - 8 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Francisco diz a Henrique que Eduarda o levou ao limite, mas garante que não a quis matar, só assustar. Francisco está disposto a responder em tribunal e assumir as suas responsabilidades.

Afonso quer adiar o jantar com a família de Xana, mas ela não concorda. Xana comenta que estão todos de mau humor. Mercedes tem a certeza que algo de grave aconteceu.

Prazeres espera por Eduarda. Não aguenta e desabafa com a irmã. Conta que era Raul quem espreitava as miúdas do Carrossel! Arminda fica perplexa.

Elsa quer saber o que é que o pai tem, acha que Prazeres acabou a relação. Raul manda-a embora. Tina entra com Diana e aproveita para provocar Raul.

Tiago lê os comentários ao seu apelo, mas não há nada que o ajude a encontrar Rodrigo. Tomás está farto do jogo sujo que Eduarda faz. Tiago diz que ele tem de fazer o que for preciso para ganhar.

Norberto acha que Tiago devia saber a verdade sobre Martim, mas Diogo quer poupar o irmão do sofrimento. Norberto quer entregar tudo o que têm contra Eduarda à TV antes das eleições.

Beatriz quer falar com a mãe para ela retirar a queixa contra o pai. Francisco continua revoltado, odeia Eduarda por ela lhe ter tirado o filho.

Diana diz a Henrique que quer casar, ter filhos, quer uma família, mas com alguém que não tenha vergonha dela! Henrique pede tempo, quer ir com calma.

Filipe pede trabalho a Vasco, precisa de dinheiro e acha que um emprego pode impressionar o Juiz. Vasco convida Filipe para a noite de jogo ilegal.

Prazeres convida Tina e Elsa para cantarem no almoço da campanha. Elsa fica eufórica ao ouvir quem vai cantar também além delas e sai. Tina e Prazeres falam sobre o plano contra Raul.

Eduarda quer o perdão da filha, diz que tudo o que fez foi por amor. Beatriz decide ficar na Herdade para não a separar de Martim, mas quer que a mãe retire a queixa contra o pai.

Arminda está preocupada com Beatriz. Diogo diz que tenta apoiá-la mas é complicado. Arminda diz que ele está a perder tempo com Rita.

Sara dá um chocolate a Rita para a animar. Pergunta se ela está triste por causa de Diogo. As duas disfarçam mas estão apreensivas.

Mercedes ajuda Xana a organizar a mesa para o jantar que ela vai dar para a família. Eduarda entra e conta a Mercedes que Francisco a tentou matar. Mercedes tem pena que o filho tenha falhado.