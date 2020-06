Resumo: 154º Episódio - 3 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim preocupado porque Beatriz não lhe atende o telemóvel nem aparece. Eduarda diz que está tudo bem, acalma Martim. Ele diz que se ela continua a chatear-se com toda a gente vai ficar sozinha.

Tiago está tenso. Candy dá-lhe força para ele fazer o vídeo. Tiago faz vídeo onde conta a sua história de vida e pede para o ajudarem a encontrar o seu irmão. Fala para Rodrigo, quer muito que se conheçam.

De saída para a missa. Raul pede ajuda, não encontra a bíblia. Prazeres aproveita para provocar. Raul encontra a bíblia escondida, percebe que foi Prazeres.

Marco muito abatido. Vai pedir baixa, não quer encarar André. Catarina preocupada com ele, acha que trabalhar ia fazer-lhe bem. Conta ao pai que está a pensar entrara para a guarda

André vê fotos dele e Carla, está animado. Henrique fala ao telemóvel com Marco. André diz a Henrique que Marco mete baixa sempre que tem desgosto de amor, tem a certeza que Carla quer voltar com ele.

Beatriz emocionada olha para Martim, diz que o adora e está orgulhosa dele. Martim acha que deviam ficar na Herdade. Fala de Eduarda, diz mãe que avó às vezes é má e que ela é a melhor mãe do mundo. Eduarda ouve tudo.

Rita mostra vídeo que Tiago fez a Carlos e Diogo. Rita não gosta de Tiago, não tem pena dele. Sai. Carlos encara Diogo diz para ele contar a verdade a Tiago. Diogo perturbado, diz que não pode fazer isso.

Candy preocupada com Elsa. Raul diz que ela está bem, inventou história do stalker. Candy diz que eles não podem continuar assim, faz com que pai e irmã conversem. Elsa jura que está a ser perseguida.

Filipe emocionado com gesto de Prazeres e Catarina. Ela diz que está disposta a falar com o Juiz e contar como ele salvou a sua vida. Prazeres diz Filipe que ele é boa pessoa. Filipe agradece por tudo.

Beatriz perturbada. Eduarda diz que ninguém pode saber a verdade. Beatriz diz que está farta de mentiras. O pai e Tiago têm de saber a verdade. Eduarda aflita, diz para ela pensar em Martim.

Diogo mostrou o vídeo de Tiago a Norberto e Arminda. Ela acha que chega de mentir, diz Diogo que eles são irmãos, deviam estar unidos. Diogo diz que ainda não pode revelar a verdade.

Eduarda furiosa parte moldura com foto de Xana. Conversam, Xana quer ajudar na campanha. Eduarda sai sem tratar Xana mal. Ela fica feliz e conta a Afonso que acha estranha atitude da mãe.

Filipe explica a Tina porque não assumiu relação deles perante Mafalda. Tina cede, beijam-se. Mafalda aparece a paz acaba. Tina e Mafalda lutam. Filipe separa-as. Tina sai ofendida. Filipe pede desculpas.

Eduarda sem paciência para Prazeres que não se cala. Vai embora. Arminda diz Prazeres para acabar com palhaçada da política. Prazeres muda de assunto, fala em Tiago e no apelo que este fez para encontrar o irmão.

Beatriz angustiada, decide contar ao pai toda a verdade. Diz que mãe trocou os bebés, que Martim é filho dele, mãe entregou-lhe filho deles para a proteger do sofrimento. Francisco perturbado com revelação.