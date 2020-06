Resumo: 153º Episódio - 2 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres grita ao megafone para apoiar Eduarda, que se finge de simpática para toda a gente.

Rita está preocupada porque não atendem do hospital para dizer que não vai aceitar a proposta. Carlos acha que ela se está a precipitar. Diogo conta que Tiago foi falar com Eduarda.

Martim quer doar os jogos que já não gosta e diz que também tem muita roupa que pode doar. Beatriz agradece-lhe, pois sabe que lhe custa muito abandonar a herdade.

Prazeres dá a entender que quer Carla de volta para ver o filho bem. Carla afirma que o amor acabou e Prazeres diz que vai contar a toda a gente que ela não sabe fazer nada.

Xana convida o pai e a irmã para jantarem na herdade, mas Sílvia não acha boa ideia. André quer saber se Carla também vai.

Tina desabafa com Diana sobre a aproximação de Filipe e Mafalda. Diana está triste por causa de Henrique, Tina diz que ela devia encostá-lo à parede.

Vasco farta-se e conta à tia a farsa de Elsa, Prazeres finge-se surpreendida.

Arminda conta a Diogo que Tiago lhe pediu fotografias suas e contratou um investigador. Diogo diz que não lhe pode contar a verdade, ia estragar-lhe o plano.

Francisco fala da campanha que Eduarda anda a fazer, Rosete diz que ela é esperta. Francisco lembra-se do filho que perdeu.

Beatriz acusa a mãe de andar a comprar votos e as duas envolvem-se numa grande discussão. Eduarda não quer que ela leve Martim e acaba por confessar que ele é seu filho.

Martim está farto que mãe e a avó passem o tempo todo a discutir. Xana diz que é normal isso acontecer nas famílias. Martim acha que sair da Herdade vai ser bom.

Eduarda conta que Martim é seu filho e que decidiu trocar os bebés para ela não sofrer. Beatriz chora e desespera ao pensar naquela história absurda.

Beatriz fica completamente transtornada ao saber que o seu verdadeiro filho morreu e ela criou o seu irmão.

Mafalda decide falar com Tina, as coisas ficam feias e as duas pegam-se. Mafalda provoca Tina e Diana. Henrique chega a tempo e leva a filha embora.

É noite de jogo, Xana aposta e ganha 60 euros. Vasco diz a Elsa que não estão a ter lucro.

Norberto diz a Arminda que ela não devia ter dado a fotografia a Tiago. Arminda, farta de mentiras, diz que Tiago quer encontrar o irmão, talvez fosse o melhor. Catarina não sabe o que fazer com o pai e pede ajuda.

Rita conta a conversa que teve com o diretor clínico do Porto. Está desconfiada, sabe que alguém esteve por trás da proposta para ela sair da Vila. Carlos acha que foi Tiago. Rita diz a Diogo que quer ficar com ele.