Resumo: 152º Episódio - 1 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

É noite de jogo! Elsa serve as bebidas aos jogadores.

No sonho de Prazeres, Carlos entra em modo "cowboy" e afasta Joana para ficar com ela. Carlos e Prazeres cantam.

Marco Paulo está deprimido, Prazeres discute com ele por causa de Carla. Marco Paulo sai irritado.

Arminda conta a Diogo a ameaça que Eduarda fez a ela e a Norberto. Diogo diz que Eduarda está desconfiada e que não os quer prejudicar. Arminda diz que eles também querem justiça e pede para ele ter muito cuidado.

Eduarda fica furiosa quando Beatriz diz que vai assinar o contrato de arrendamento da sua casa nova. Eduarda diz que vai a tribunal pedir a guarda de Martim! Beatriz diz que se ela fizer isso nunca mais vê Martim.

Tiago está orgulhoso da atitude do pai no debate. Tiago conta que esteve com o detetive e afirma que não há registo de Rodrigo Bastos ter sido adotado no ano em que apareceu.

Rita não vai aceitar a proposta de trabalho no Porto, não quer destabilizar a irmã. Carla pergunta se é o único motivo. Rita diz que não quer ficar longe de Diogo.

Tiago conta a Tomás o que o investigador descobriu sobre o irmão, acredita que ele tem uma identidade falsa. Tiago não vai desistir de encontrá-lo.

Tiago encontra Arminda e pede-lhe uma fotografia do irmão e da família, diz que está a tentar encontrá-lo.

Elsa liga para o miúdo que contratou para saber se é ele que anda a ligar. Raul ouve tudo. Elsa tenta justificar-se, mas ele compara-a à irmã.

Tina faz uma cena de ciúmes a Filipe, quer saber se ele esteve com Mafalda. Ele diz que só tem olhos para ela.

Tiago vê os exames do filho e diz que Martim está num bom caminho. Tiago conta a Beatriz que anda à procura do irmão e que ele mudou de identidade.

André pergunta por Marco Paulo. Silva diz que ouviu dizer que acabou com Carla e que André devia avançar. Henrique fica incomodado por Diana vir ao posto com a sua camisa e repreende-a.

Tiago chega à Fundação e confronta Eduarda sobre a procuração. Ela diz que só se limitou a cumprir ordens.

Beatriz fica emocionada ao ver a fotografia de Rodrigo, conta a Arminda que ele mudou de identidade, por isso, é que nunca o encontrou.

Sílvia e Catarina falam sobre os exames psicotécnicos. Catarina não quer estudar, diz que vai para a guarda. André mete-se com Catarina por causa do pai, mas ela responde-lhe à letra.

Elsa conta à irmã que anda muito assustada. Vasco entra no café e traz um cartão para Elsa, mas Raul acha que foi a filha que o deixou lá. Candy é a única que fica preocupada.

Gabriela serve Carla e fala com Tomás sob o olhar atento de Joana. André acha que Carla pode voltar para ele.