Resumo: 151º Episódio - 29 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Filipe está com receio que Sandra o trate mal, mas ela cumprimenta-o. Mafalda também o encara, quer saber o que vai acontecer com ele. Filipe acha que vai preso.

Raul diz a Elsa que pediu desculpas a Candy e que vão tentar ser amigos, quer organizar um lanche com as filhas. Alguém atira uma pedra com a foto Elsa. Ela fica em pânico.

Martim e Sara jogam jenga divertidos. Beatriz entra. Sara conta que quis ver Martim porque vão todos morar para o Porto, Diogo também. Beatriz fica arrasada, mas disfarça.

Candy está aflita, acha que tem um tumor. Tiago examina-a e diz que o que ela tem é um lipoma, uma bolinha de gordura. Tiago diz que vai falar com o detetive privado, há uma pista sobre Rodrigo.

Eduarda diz a Diogo que alguém próximo a quer tramar. Quer que Diogo descubra quem é e afirma que só Arminda e Norberto sabiam da procuração. Diogo defende casal.

Não há Padre e alguém tem de dar a missa. Todos vão votar: Raul ou Prazeres. Raul ganha e Prazeres fica irritada e diz que ela fica com a parte de ler as passagens da bíblia.

Joana está furiosa porque Henrique faltou à audiência. Carlos tenta acalmá-la e faz um comentário sobre Henrique. Mafalda ouve e não gosta.

Carla diz a Marco que quer acabar a relação, diz que já não sente o mesmo e não o quer magoar. Marco fica arrasado.

Beatriz encara Diogo, diz que Sara comentou que ele vai embora com Rita para o Porto. Ele aproxima-se e quase que a beija. Beatriz afasta-se e critica a atitude dele.

Eduarda diz que foi acusada no debate de ter extorquido a procuração a Teresa e só eles sabiam da procuração. Quer saber como é que Tomás ficou a saber. Norberto, calmo, responde à letra.

Tina conta a Rosete que Raul e Prazeres tiveram um caso. Diana entra e traz mais uma carta do admirador. Tina lê, parece uma despedida. Diana conta a Tina que viu Mafalda e Filipe juntos.

Prazeres está preocupada com Marco que está fechado no quarto e não quer comer. Catarina diz à avó que ela conseguiu afastar Carla.

Xana procura trabalho, mas nada lhe agrada. Quer fazer um jantar de família. Afonso acha melhor fazer isso num dia em que mãe não esteja em casa.

Diogo e Carlos conversam sobre o debate. Carlos quer saber se Diogo vai para o Porto com Rita. Diogo quer que Rita seja feliz, mas não pensa ir com ela.

Beatriz fala sobre Diogo, não entende as atitudes dele e não consegue confiar nele. Carla diz que não quer magoar Marco, mas está aliviada com a decisão que tomou. Brindam a serem solteiras.

Mercedes provoca Eduarda que fica furiosa. Martim entra e Eduarda muda. Martim diz à avó que Sara disse que Diogo vai com elas para o Porto. Eduarda não gosta de ouvir.