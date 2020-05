Resumo: 150º Episódio - 28 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy está desiludida por Tiago se transformar-se ao pé de Beatriz. Tiago não quer falar disso, insinua-se e Candy deixa-se levar.

Gabriela tenta de tudo para se aproximar da filha, mas Catarina não facilita. Gabriela avisa Joana para não falar nas suas costas.

Elsa recebe uma chamada anónima, ameaçam-na. Elsa fica com medo e chama por Vasco, que desvaloriza.

Prazeres acabou de ligar para Elsa a ameaçá-la. Catarina quase a apanha. As duas falam de Gabriela, Prazeres diz para a neta não se deixar enganar.

Martim pede para parar de fazer os exercícios. Beatriz pergunta o que se passa. Ele diz que não para de pensar na avó que está triste e por Sara poder ir para o Porto.

Francisco acha que Tomás está preparado para o debate. Juca entrega-lhe um envelope com documentos e uma carta da venda da Herdade.

Diogo, Norberto e Arminda falam da possibilidade de Tomás desmascarar Eduarda com os documentos que recebeu.

Raul intromete-se na conversa de Diana e Henrique. Diana pede desculpa a Henrique e ele diz que vai assinar o divórcio.

Tomás e Beatriz conversam sobre os documentos que recebeu. Tomás não vai usá-los, só quer o melhor para a vila. Beatriz diz que a mãe não hesitaria.

Diogo tem dúvidas que Tomás vá usar as provas a seu favor, Carlos diz-lhe para ir assistir.

Xana gostava de emoldurar a sua foto da revista. Mercedes não perde a oportunidade e coloca-a numa moldura onde estava Eduarda.

Joana está passada por Henrique ter faltado à assinatura do divórcio. Ele desculpa-se com uma ocorrência. Joana não quer mais desculpas, diz que se voltar a faltar vai ter problemas.

Tiago provoca Rita. Os dois trocam acusações e ele agarra-a no braço.

Tomás discursa, Eduarda intervém e ataca-o com questões pessoais. Tomás passa-se e confronta-a com a venda da Herdade e a procuração que Teresa lhe passou.

Sara quer ir à Herdade ver Martim. Carlos não acha boa ideia. Tem receio que o debate corra mal a Eduarda e ela descarregue em Sara.

Todos comentam as acusações de Tomás. Eduarda nega tudo, confirma que Teresa lhe passou a procuração, mas ela só aceitou para a ajudar. Eduarda vai embora. Diogo fica satisfeito.

Henrique entra na papelaria e é carinhoso com Diana, ela estranha. Ele conta que não compareceu à audiência do divórcio por causa do trabalho. Diana fica magoada.