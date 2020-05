Resumo: 149º Episódio - 27 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul vai ao Carrossel e pede para falar com Candy. Ela decide ouvir o pai. Raul pede perdão por tudo o que fez, quer uma oportunidade e propõe serem amigos. Candy aceita, emocionada.

Diogo diz a Norberto que Arminda vai ficar calada. Norberto diz que a Herdade devia ser dele, mas o ex-militar afirma que ainda não tem provas contra Eduarda. Norberto fala na procuração que Teresa passou a Eduarda antes de morrer.

Rita e Carlos conversam sobre Diogo e sobre a proposta dela no Porto. Carlos diz para ela fazer o que for melhor para ela e Sara, Diogo não vai com elas. Rita sabe que algo se passa e ninguém lhe conta.

Martim gostou muito da casa, Beatriz está feliz. Falam do debate de amanhã. Tomás diz que está tranquilo. Tiago e Candy entram na Taberna. Martim quer que jantem todos juntos. Tiago fica constrangido, mas aceita.

Eduarda e Diogo acabam de trabalhar. Eduarda tenta beijá-lo, não quer saber se ele tem namorada. Diogo, farto, despede-se.

Arminda lembra-se bem da procuração que Teresa passou a Eduarda, conta a Norberto para o que era. Acredita que Diogo e Tiago ainda vão recuperar o que é deles.

Diogo não quer continuar a trabalhar para ela. Eduarda pede que ele reconsidere. Diogo vai deixar de ser assessor, apenas aceita ficar a trabalhar na Herdade.

Tiago fala que pediu Candy em casamento, mas é inconveniente ao comentar que Diogo anda com Rita.

Marco Paulo diz a Carla que a ama muito, podem até ir viver para um hotel. Carla está confusa. Ele diz que vai esperar por ela.

Arminda tenta animar a irmã, não quer que ela esteja naquela depressão por causa de Raul. Falam do caso de Rosete com Zé, ela culpa-a por o ter desencaminhado.

Diogo conta a Rita que se demitiu, ela fica contente, é um sinal para ir embora com ela. Diogo não pode ir, percebe que foi duro e diz-lhe que ela merece melhor.

Eduarda está sozinha à mesa com um copo de vinho. Lembra-se da discussão com Beatriz, onde ela diz que é ela que manda em Martim, fica pensativa.

Tina vai ter om Filipe ao hotel. Raul bate à porta, quer continuar a confessar-se a Filipe, mas ele despacha-o. Tina ri ao saber que ele e Prazeres iam para a cama.

Elsa recorta uma nova mensagem. Vasco não acredita que ela continua com a mentira. Prazeres vê a nova mensagem de Elsa e leva a revista que ela recortou.

Beatriz hesita entrar ao ver a mãe. Eduarda não responde ao bom dia e sai.

Carlos acha que Diogo devia acabar com a vingança. Rita ouve, quer saber do que se trata, desconfia de Eduarda. Diogo não lhe pode contar, mas confirma que é por isso que não pode ir com ela.