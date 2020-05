Resumo: 148º Episódio - 26 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carla já contou as filhas que saiu da casa de Marco e está a viver no hotel. Precisa de tempo para perceber se gosta mesmo dele. Enquanto Sílvia critica a mãe, Xana apoia-a.

Tina tenta animar Filipe. Ele quer que ela se afaste, não quer prejudicá-la, caso seja preso. Tina diz que estão juntos até ao fim.

Tomás diz a Prazeres para avisar Eduarda que está a convencer todas as pessoas que duvidaram do seu carácter. Prazeres, abatida, desabafa com Carlos. Ele elogia-a, Prazeres fica mais animada.

Rita conversa com o Dr. Cunha sobre a proposta de trabalho no Porto. Dr. Cunha elogia Rita e diz que a administração vai facilitar a saída dela se ela decidir ir para o Porto. Rita fica surpreendida.

Henrique quer fazer as pazes com Diana. Ela só quer que ele seja sincero e honesto. Ele acaba por admitir que lhe faz confusão ver Joana com outro homem. Diana sai magoada.

Joana diz a Tomás que Gabriela tratou mal Xana. Conta-lhe o que aconteceu. Tomás está preocupado com o debate.

Beatriz conta a Afonso sobre a casa na Vila que foi ver. Xana traz Martim e ele concorda em ver a casa.

Eduarda recebe uma chamada de Margarida. Eduarda diz para ela manter a sua versão, que trata do resto. Eduarda desliga e fica tensa.

Tomás mostra as fotos de Eduarda e Margarida juntas. Henrique conta que a situação da família de Margarida não é boa, estão cheios de dívidas. Tomás decide apresentar queixa.

Prazeres está abatida porque ninguém lhe dá valor. Catarina anima a avó. Elsa entra aflita, finge estar muito assustada e nervosa, diz que a queriam raptar.

Diogo diz a Arminda que ninguém pode saber que Martim é filho de Eduarda. Beatriz ia ficar destruída e Tiago também. Arminda diz que um dia toda a gente vai saber.

Eduarda fica para morrer quando Martim diz que decidiu aceitar a decisão da mãe e vai morar para a Vila. Ela tenta convencê-lo a ficar, mas Martim está decidido. Eduarda fica furiosa.

Arminda estranha o cheiro forte na papelaria. Afonso e Xana entram. Xana vê a fotografia dela na revista, falam dela como uma interesseira. Afonso e Vasco ficam com pena dela.

Xana encara Filipe. Ele pede desculpa e diz que foi sincero ao fazer a cerimónia deles. Xana e Afonso ficam com pena dele.

Eduarda discute com Beatriz, diz que ela só quer levar Martim da Herdade para a magoar! Beatriz diz para ela se acalmar, parece obcecada.

Carla está sem cabeça para trabalhar. Rita percebe e oferece ajuda. Tiago entra, comenta a proposta que Rita recebeu. Carla fica curiosa. Rita diz que a proposta é muito boa, mas é no Porto.

André aproveita para provocar Marco, já sabe que Carla está a viver no hotel. Filipe entra, quer mostrar boa vontade. Marco diz que faz questão de dizer ao juiz que ele salvou Catarina.