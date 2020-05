Resumo: 147º Episódio - 25 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos quer saber o que Diogo vai fazer em relação à Rita. Diogo diz que não pensa ir com ela para o Porto e conta que arranjou provas de que foi Eduarda que pagou para Margarida mentir e acusar Tomás.

André e os jogadores decidem parar o jogo e ir ao Carrossel. Elsa tenta impedi-los, mas Vasco convence-os a ir.

Rosete anuncia mais um espetáculo. Todos ficam ao rubro. Raul fica nervoso com a chamada de Prazeres e decide cortar a luz. Rosete manda os clientes embora.

Tomás mostra as fotografias e acusa Eduarda de jogo sujo. Ela nega ter pago a Margarida para mentir, mas ninguém acredita nela.

Sara não quer ir embora da Vila, mas aceita ir para o Porto pela irmã. Rita fica emocionada. Sara quer saber se Diogo vai com elas. Rita fala com ele sobre o assunto, mas Diogo esquiva-se.

Beatriz está indignada, já sabe das fotos de Eduarda e Margarida. Ela diz a Afonso que a mãe é uma criminosa, está farta dos esquemas dela.

Raul encontra Filipe na sacristia, quer pagar-lhe para ele não contar tudo o que sabe sobre ele. Filipe recusa, não pensa contar nada, é leal, mesmo não sendo Padre. Raul conta tudo o que lhe aconteceu com Prazeres.

Prazeres decide contar o seu segredo à irmã, diz que o seu marido não morreu em serviço, como toda a gente pensa, mas sim na cama de Rosete. Arminda fica com pena da irmã.

Elsa mostra o vídeo da noite de jogo a Vasco, diz que se alguém os quiser chantagear têm um trunfo nas mãos. Diana estranha o cheiro a tabaco e Vasco mente.

Candy tem a certeza que o pai sabotou a luz na noite anterior no bar. Tiago não quer falar de Raul, quer fazer amor. Ela resiste, mas acaba por ceder. Beijam-se com paixão.

Beatriz e Eduarda discutem mais uma vez. Eduarda nega ter subornado Margarida. Acusa Beatriz de ser mimada e a culpada do acidente que podia ter matado Martim. Arminda assiste à tudo.

Arminda apanha Martim quase a chorar. Percebe que ele ouviu a discussão entre a mãe e a avó. Arminda tenta acalmá-lo.

Joana comenta com Carlos que há menos clientes desde que Margarida acusou Tomás. Xana faz uma crítica a Gabriela e esta responde-lhe mal.

Rosete e Tina comentam com Raul que os cabos foram cortados. Raul nega qualquer envolvimento, mas Rosete não acredita nele.

Marco está farto que a mãe se meta na sua vida, diz que não quer perder Carla. Prazeres chora e Marco sente pena dela.

Arminda e Norberto discutem. Ela diz que Beatriz tem de saber a verdade, tem de saber que Martim não é filho dela, mas sim de Eduarda. Norberto tenta impedi-la, mas Arminda está determinada.

Beatriz não sabe o que fazer com a sua vida. Arminda olha-a muito séria. Beatriz estremece, quer saber o que se passa. Arminda diz que ela tem de saber a verdade.

Eduarda cruza-se com Mafalda. Esta diz que voltou à Herdade com a autorização de Beatriz e Francisco. Eduarda diz que nada teve a ver com a acusação a Tomás.

Beatriz quer saber de que verdade Arminda fala. Ela diz que tem a ver com Martim. Diogo entra e diz a Arminda que Norberto desmaiou. Arminda sai a correr.

Norberto finge enquanto Arminda ralha com ele. Beatriz pressiona Arminda, ela perde a coragem e não conta a verdade, diz só que Martim chorou ao ouvir a discussão dela com a mãe. Arminda percebe o jogo de Diogo e do marido.