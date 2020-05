Resumo: 146º Episódio - 22 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina parte um baú, está angustiada com a situação de Filipe. Rosete conversa com ela. Francisco quer ver a carta que Rosete recebeu. Ela desvaloriza e não a mostra.

Elsa e Xana conversam. Xana fala sobre o valor do vestido. Elsa tem uma ideia para recuperar o dinheiro. Xana diz para ela ter cuidado.

Prazeres está arrasada, diz a Arminda que Raul tem um caso com Rosete. Arminda pressiona-a para contar o segredo, mas Prazeres "foge" do assunto.

Carlos e Diogo discutem. Carlos diz a Diogo que ele está a prejudicar muita gente com a sua sede de vingança. Avisa-o que Eduarda é capaz de tudo, até de fazer mal à Rita para a tirar do seu caminho.

Beatriz acusa a mãe de pagar à Margarida para ela acusar Tomás. Eduarda fica furiosa com a ofensa de Beatriz e quase bate na filha.

Marco Paulo está entusiasmado com a casa nova. Carla nem tanto e explode, diz a Marco que não é feliz e não quer cometer o mesmo erro duas vezes. Marco fica incrédulo.

Elsa pede a Diana que a avise quando houver festas no Carrossel. Diana sai e Elsa explica o esquema do jogo a Vasco.

Todos conversam sobre Tomás ter procurado Margarida. Acham que ele piorou situação. Tiago, simpático, faz um esforço para conquistar Candy. Ela aceita jantar com ele e convida-o para ir logo à noite ao Carrossel.

Diogo vê as notícias sobre o escândalo entre Eduarda e Vladimir. Rita, entusiasmada, conta sobre a proposta de trabalho no Porto. Diogo recebe uma chamada de Norberto e sai preocupado. Rita fica magoada.

Eduarda pede ao Dr. Cunha para facilitar a saída da Rita do hospital. Faz o papel de boa samaritana e diz que não quer que se saiba que foi ela quem arranjou a vaga no Porto para a Rita.

Beatriz revela a Francisco que não aguenta mais os esquemas da mãe, quer ir embora. Mafalda quer voltar a trabalhar na Herdade e Beatriz aceita-a de volta.

Tiago está otimista quanto à investigação para encontrarem o irmão, diz a Tomás que acha estranho este nunca o ter procurado. Tomás diz que Rodrigo passou por muito. Tiago agradece ao pai os conselhos sobre Candy.

Norberto conta a Diogo que Eduarda está na Igreja, decidiu segui-la porque ouviu um telefonema suspeito. Prazeres interrompe-os e fica desconfiada de os ver ali. Diogo segue para a igreja com urgência.

Prazeres confronta Raul e ameaça-o, ou ele acaba com a festa no Carrossel ou ela conta do caso com Rosete. Raul confessa que não tem nada com Rosete e conta que é o senhorio do Carrossel.

Prazeres fica chocada e furiosa com a revelação de Raul.

Eduarda encontra-se com Margarida e diz-lhe que ela fez um excelente trabalho a difamar Tomás, por isso, vai receber mais. Entrega-lhe uma bíblia com um envelope com dinheiro dentro. Diogo, escondido, grava tudo.

O ambiente é de animação no Carrossel. Raul entra e todos ficam surpreendidos. Candy encara o pai e manda-o embora.

Arminda pressiona a irmã para contar o que a tem preocupado. Carla está de saída e Prazeres fica satisfeita. Marco sofre e culpa a mãe.

Xana diz a Afonso que Vasco tem uma dívida às finanças, está desesperado. Eduarda ouve a conversa e critica Afonso, diz que Xana está a mostrar o que realmente é.

Beatriz explica a Martim que é importante terem o seu espaço e afastarem-se de Eduarda. Martim não quer deixar a Herdade. Beatriz pede para ele ver as fotos das casas.