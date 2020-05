Resumo: 145º Episódio - 21 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso e Xana fazem fotos para a revista. Afonso está desconfortável. Xana responde às perguntas entusiasmada até se falar em Eduarda.

Diogo estranha Eduarda não ir à Taberna assistir ao evento de Tomás. Eduarda fala ao telemóvel, manda avançar com o plano.

Raul pergunta a Tomás o que tenciona fazer em relação à construção da estrada nova. Tomás fala com a verdade. Margarida pergunta a Tomás se ele vai continua a assediar as funcionárias como a assediou a ela. Todos ficam chocados.

Tiago termina de atender uma doente. Rita também está no consultório e recebe uma chamada de Diogo. Tiago aproveita para provocar Rita.

Margarida continua a difamar Tomás. Beatriz e Francisco tentam ajudá-lo, mas Prazeres aproveita e apoia Margarida. Tomás fica frustrado!

Diogo e Norberto conversam sobre Eduarda. Norberto está determinado a vingar-se também.

Rosete fica intrigada com a mudança de atitude de Raul. os dois falam de Candy. Rosete diz para ele tentar criar uma ligação com a filha. Raul tenta perceber como está relação dela com Francisco.

Prazeres vê os cartazes do Carrossel, para o carro e vai colar por cima os da campanha. Vê Raul a sair do Carrossel e fica em choque.

Todos suspeitam de Eduarda. Tomás está confuso, quer esclarecer tudo com Margarida antes de ir apresentar queixa.

Henrique fica a saber que a medida aplicada a Filipe foi apresentações periódicas. Filipe não quer ficar em casa de Tina. Ela diz que paga um quarto no hotel.

Xana está desanimada porque a entrevista foi sobre Eduarda. Afonso não acredita que ela gastou uma pequena fortuna no vestido. Quer que ela comece a pensar em voltar a trabalhar.

Arminda fica desconfortável ao ver Eduarda com Martim, pois já sabe que são mãe e filho. Eduarda pede a Arminda que fale com Beatriz sobre ela querer sair de casa e levar Martim.

Diogo pede desculpa a Beatriz por causa da cena do beijo com Rita. Diz ainda que admira a coragem dela de ir embora da Herdade e apoia a sua decisão. Beatriz fica surpreendida.

Rita conta a Carla tudo o que Tiago lhe fez desde que chegou. Rita diz que nunca foi responsável pela separação de Diogo e Beatriz.

André quer que as noites de jogo continuem. Elsa entra no esquema. Vasco fica chateado, não quer mais problemas.

Raul escreve mais um poema para Rosete, recebe uma chamada e sai. Prazeres lê o poema e descobre que não é para ela, é para Rosete. Fica furiosa e tenta agredir Raul.

Diogo e Eduarda conversam sobre as eleições. Diogo pergunta se foi ela que mandou Margarida acusar Tomás. Eduarda nega qualquer envolvimento.

Afonso e Beatriz conversam sobre a saída dela de casa. Afonso pede para ela ficar.

Tomás encara Margarida. Não percebe a atitude dela. Quer saber quem a mandou fazer tudo aquilo. Ela aproveita que um popular olha e grita.