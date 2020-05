Resumo: 143º Episódio - 19 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosete recebeu mais uma carta do admirador secreto. e fica preocupada, quer descobrir quem lhe escreve. Tina recebe uma chamada de Filipe e pede para sair.

Henrique está furioso porque Filipe fugiu do hospital. Não percebe como é que ninguém o impediu. Tiago diz que sabe que o tio foi falar com Martim. Avisa que ele pode atacar Eduarda, desde que deixe Martim em paz.

Eduarda está furiosa, culpa Tomás pelas fotos com Vladimir. Tomás diz que não joga sujo como ela. Eduarda fala de Beatriz estar do lado dele e ameaça-o.

Filipe convoca toda a gente para contar toda a verdade. Filipe revela que não é Padre e que assumiu a identidade do amigo para salvar a sua vida. Filipe é preso e todos ficam perplexos.

Candy é sincera com Tiago, diz que gosta dele, mas não acha que tenham uma relação forte para casar. No futuro, talvez a relação deles faça sentido.

Diogo encontra Beatriz a carregar sacas, ajuda-a, não quer que ela volte a desmaiar. Diogo olha-a com amor, diz que nunca vai deixar de preocupar-se com ela. Carla interrompe o clima entre eles.

Carla diz a Beatriz que se nota o amor entre ela e Diogo. Carla atende a chamada de Marco Paulo, combinam um encontro na Taberna. Carla está cansada de tudo.

Henrique diz a Filipe que a fuga do hospital piorou a situação toda. Filipe diz que tinha de falar com as pessoas e contar a verdade. Prazeres entra, não quer acreditar que Filipe não é Padre.

Prazeres entra no café, diz que esteve na guarda e Marco confirmou tudo. O Padre é um aldrabão e enganou toda a gente.

Xana entra em pânico ao saber que o Padre é falso. Afonso diz que eles casaram na conservatória, está tudo bem.

Eduarda quer compensar Mafalda, oferece-lhe dinheiro. Mafalda recusa, mas depois acaba por aceitar. Eduarda quer que ela volte à Herdade para ajudar na campanha. Mafalda diz que está do lado do tio.

Beatriz fecha negócio com Eládio, vai começar a trabalhar na Herdade dele. Tomás aceita a ajuda de Beatriz na sua campanha. Xana diz a Beatriz que ela e Diogo são perfeitos um para o outro. Rita controla os ciúmes.

Elsa diz a Vasco que o que o Padre fez foi muito grave, pode ser que as pessoas se esqueçam do que ela fez. Elsa fala da noite de jogo, diz ao namorado para ele não ser maricas e alinhar. Vasco sente-se tentado.

André quer prender Tina por ser cúmplice, mas Filipe defende-a. André leva Tina e Filipe fica triste.

Gabriela é inconveniente com Tiago, ele fica irritado e diz para ela não se meter na sua vida. Tomás diz para Tiago se acalmar e pedir desculpa.

Eduarda encontra-se com Margarida, ela foi secretária de Tomás na câmara. Eduarda diz que sabe dos problemas da empresa da família e acha que pode ajudá-los.

Diogo fica desconfortável com a visita de Rita. Ela vê Beatriz e beija Diogo.

Sara quer saber se Diogo e Rita namoram às escondidas. Ela gostava de dizer a toda a gente que agora eles são uma família.

Diogo desculpa-se a Beatriz, ela diz que ele não lhe deve explicações da sua vida. Rita fica magoada, diz a Diogo que doeu ver a forma como ele olhou para Beatriz.

Arminda percebe que Beatriz está triste, ela não nega que é por causa de Diogo, quer mesmo ir embora da Herdade.

Xana mostra à mãe o vestido que comprou para usar na entrevista. Carla acha exagerado e não gosta que a filha gaste o dinheiro de Afonso.