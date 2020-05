Resumo: 142º Episódio - 18 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago entrega o relatório da ecografia a Candy, diz que está tudo bem com ela. Candy recusa servir Tiago e atende Marco Paulo com muita simpatia.

Tiago está furioso com Candy por ela o provocar. Candy diz que pode fazer o que quiser com quem quiser, ele não é o seu dono. Tiago agarra-a com força.

Vasco está preocupado com a dívida ao fisco. Elsa tem uma ideia: e se Vasco organizar noites de jogo na papelaria? Ele diz que ela é louca, é ilegal.

Arminda quer saber se a irmã apoia Eduarda porque ela está a chantageá-la. Prazeres diz que não é nada disso. Arminda quer saber porque Eduarda lhe paga uma quantia extra todos os meses.

Joana está farta de Gabriela. Carlos diz para ela ignorá-la. Henrique aparece para ver os filhos. Joana diz que eles não estão e confirma que tem um jantar romântico com Carlos.

Eduarda diz que as fotografias são montagem e que vai acabar com Tomás.

Francisco diz à filha que entende que ela queira morar fora da Herdade, mas acha que ela tem de continuar na fundação com ele. Beatriz quer afastar-se de tudo e viver tranquila com o filho.

Candy está ao telemóvel com Tiago, vai ter com ele. Rosete não acha bem. Candy promete acabar tudo de vez.

André pede para Tomás chamar Gabriela. Ele elogia o jantar. Sílvia percebe que o pai quer andar em cima de Gabriela para provocar a mãe e Marco Paulo.

Diogo diz ao pai que tem a certeza que Eduarda vai perder as eleições por causa do escândalo das fotos. Diogo brinda com Rita e os dois beijam-se.

Afonso não quer acreditar que a irmã quer sair da Herdade com Martim e pede para ela ficar. Beatriz diz que a mãe não está bem e está a prejudicar Martim.

Candy fica surpreendida ao ver o cenário que Tiago preparou. Candy não quer só sexo, quer amor e respeito. Tiago pede-a em casamento.

Martim diz à avó que a mãe está decidida a ir embora da Herdade. Eduarda diz que vai lutar por ele, se for preciso vão a tribunal. Martim não quer.

Candy não quer casar com Tiago, diz que ele ama Beatriz. Tiago diz que é com ela que quer ficar. Candy, triste, diz que não quer sofrer mais.

Diogo acha que Rita devia procurar um terapeuta. Rita não quer contar o que fez a mais ninguém e agradece todo o apoio dele.

Tina está furiosa porque Filipe contou a Diana que ela tem um filho. Filipe pede desculpa, fica preocupado quando ela diz que não pensa visitá-lo na cadeia.

Diana diz a Henrique que vai deixar de dançar e voltar a estudar. Ele não reage e ela fica magoada. Henrique diz que apoia a decisão dela, para ela ir à luta e fazer o que realmente gosta.

Prazeres quer saber informações sobre Gabriela. Joana fala o necessário. Prazeres fala de Carlos, diz a Joana que o melhor era ela afastar-se dele para não voltar a sofrer. Joana diz que ela e Carlos namoram.

Beatriz diz ao pai que quer juntar-se a eles na campanha. Quer apoiar e ajudar Tomás a ganhar as eleições. Eduarda ouve e fica furiosa.

Norberto e Diogo conversam animados sobre o escândalo das fotos. Norberto percebe que Diogo descobriu algo e não quer contar. Diogo diz que falam noutro sítio.