Resumo: 141º Episódio - 15 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

André provoca Marco Paulo pela chegada de Gabriela, mas Marco diz que ama Carla. Elsa chega com Raul para apresentar queixa.

Rita diz a Beatriz que não premeditou nada quanto a Diogo. Carla acha-a estranha, Beatriz diz que Rita está insegura.

Vladimir diz a Eduarda que tem de ir para a rua, estar mais perto do povo. Eduarda percebe que ele tem razão. Os dois beijam-se e Diogo fotografa tudo.

Diana está decidida a deixar a dança por Henrique. Diana percebeu que ele é mais importante, não o quer perder.

Vasco está desesperado, não sabe como vai pagar a dívida. Elsa não está preocupada, fala da mentira que criou e que no posto todos acreditaram nela.

Diogo mostra a Norberto as fotografias que tirou. Vai mandá-las aos jornalistas e a Tomás. Arminda diz que têm de ter cuidado, podia ser outra pessoa a entrar.

Prazeres acha a ideia de levar o Martim de génio. Martim não quer ir, está chateado com a avó, mas ela dá-lhe a volta.

Tiago diz a Filipe que se tudo correr bem vai ter alta daqui a dois dias. Filipe diz que não quer fugir, vai aceitar o destino. Tina diz que teve medo de perdê-lo.

Elsa está impressionada com a postura de Xana e pede-lhe que ajude Vasco porque não pagou o IVA da papelaria. Xana fica irritada.

Eduarda fala com as pessoas. Martim está muito cansado, Diogo insiste com Eduarda para levá-lo até à taberna.

Beatriz agradece toda a preocupação e cuidado de Arminda. Beatriz diz que vai passear com o filho, Arminda diz que ele saiu com Eduarda para a campanha.

Prazeres deixa panfletos na papelaria contra a vontade de Vasco. Martim quer ir para casa, mas Eduarda tira-lhe o telemóvel para ele não falar com Beatriz.

Xana diz que se vai despedir. Joana e Tomás ficam aliviados. Gabriela reclama porque não veio tudo o que ela pediu.

Beatriz fica nervosa ao ver o pé do filho. Martim diz que foi a avó que pediu para ele ficar na campanha.

Beatriz confronta a mãe por ter levado Martim com ela, por o ter usado em prol da campanha. Eduarda desvaloriza e Beatriz diz que vai sair de casa com ele.

Mercedes e Francisco falam com Tomás sobre a campanha dele. Tomás não quer fazer jogo sujo.

Eduarda está desesperada, implora para Beatriz não ir embora. Não quer viver sem Martim. Beatriz diz à mãe que está decidida, quer o filho longe dela.

Rita deixa uma mensagem a Diogo. Tiago ouve, dá os parabéns a Rita, cínico, sugere que eles vão embora da Vila. Rita pergunta se a namorada sabe que ele continua a tentar afastar Diogo de Beatriz.

Tina não quer acreditar que Filipe contou à Diana que ela tem um filho. Tina diz que não nasceu para ser mãe. Diana acha que ela devia procurar o miúdo e conversar com ele.

Carla diz a Prazeres que se ela quer ver o Padre tem de voltar no horário de visita. Prazeres implora, só quer entrar no quarto por um minuto. Carla não deixa e afasta-se. Prazeres entra na mesma.

Raul escreve para Rosete. Vasco entra, está angustiado, quer saber se Xana lhe vai dar o dinheiro para pagar a dívida. Elsa diz que não, mas tem uma ideia: simularem o rapto dela.

Norberto quer que Eduarda pague por tudo o que fez. Diogo diz que já entregou as fotografias comprometedoras. Beatriz acusa Diogo de não ter protegido Martim.

Eduarda pede desculpa ao neto por tê-lo levado à campanha. Eduarda diz que não quer que ele vá embora, mas Martim diz que vai fazer o que a mãe achar melhor.

Rosete fica chocada ao ver fotos, diz a Tomás que ele tem de usar aquilo para ganhar eleições. Tomás não quer jogar sujo. Rosete diz para ele ter cuidado com Gabriela. Ela não é boa pessoa.

Arminda rasga os folhetos que estão na papelaria. Vasco quer saber porque os pais odeiam tanto Eduarda. Arminda muda de conversa.

Xana, eufórica, diz a Afonso que ligaram de uma revista e querem fazer uma entrevista com eles. Afonso diz que ela não devia ter deixado de trabalhar. Xana fica ofendida.

Germano mostra as fotos de Eduarda e Vladimir aos beijos e conta o que ela fez para o Russo financiar a campanha. As pessoas ficam indignadas.

Martim confronta mãe. Não quer morar na Vila, quer ficar na Herdade. Beatriz diz que acha que eles precisam de espaço só para eles, onde Eduarda não esteja sempre a meter-se entre eles.