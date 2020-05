Resumo: 139º Episódio - 13 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina entra com Prazeres na Taberna. Gabriela diz à filha que veio por ela. Catarina diz à avó que saia.

Diogo diz a Norberto que o pai é contra a vingança. Norberto percebe-o, mas acha que ele deve vingar a memória dos pais. Tiago entra e é desagradável.

Beatriz carrega uma série de equipamentos, mas como está fraca, desequilibra-se e acaba por cair das escadas.

Eduarda critica a atitude de Henrique. Martim diz ao pai que devia procurar o seu irmão. Eduarda diz para Tiago esquecer Rodrigo.

Diogo encontra Beatriz desmaiada no chão e fica muito aflito. Beatriz reage, diz que se sente tonta. Diogo agarra-a e sai apressado com ela.

Eduarda diz que a probabilidade de Rodrigo aparecer é nula, Tiago não deve pensar mais nisso. Diogo entra com Beatriz e todos ficam preocupados. Tiago examina Beatriz e manda Diogo embora.

Vasco diz à namorada que as pessoas vão descobrir o que ela anda a fazer. Elsa mostra a carta de ameaça que fez. Vasco, sem paciência, manda-a embora.

Pepe abre a porta e puxa Diana para dentro, ameaça-a. Tina pensa numa saída e tem uma ideia. Pepe alinha, mas não deixa que vão os três. Fica com Tina para garantir que eles voltam.

Diana bate em Filipe furiosa e diz para ele ir embora da Vila. Filipe defende-se, diz que gosta de Tina e fala no filho dela. Diana estranha, mas não se manifesta.

Xana diz a Arminda que esteve à espera do pequeno-almoço na cama. Arminda diz que ela não pense que vai destratar as pessoas só porque casou com Afonso. Eduarda quer levar Beatriz ao hospital.

Norberto diz que Beatriz trabalha muito e não descansa. Diogo quer saber de Beatriz. Tiago trata-o mal e dá indicações a Beatriz.

Sara continua preocupada com a zanga entre a irmã e Diogo. Rita diz que está tudo bem e sai. Sara chama Carlos, diz que quer ligar a Diogo.

Henrique está estupefacto com a confissão de Filipe. Ele conta toda a verdade, só quer que Henrique salve Tina e prenda Pepe de vez. Diana mente, diz que só soube de tudo há horas. Henrique explica o plano.

Prazeres quer que Catarina arranje o contacto do cantor Marco Paulo. Catarina decide ajudar a avó desde que ela pague.

Elsa entra no café e mostra a carta ao pai, diz que o homem que a persegue a quer matar. Xana atende a chamada e ameaça o suposto homem que persegue Elsa.

Eduarda e Francisco discutem. Ele diz à ex-mulher que ela vai perder toda a gente, inclusive Martim.

Sara preparou o almoço para Diogo e Rita, quer que façam as pazes. Diogo diz que é melhor acabar tudo. Rita não o quer perder e cede.

Joana traz as sobremesas a Sara e Carlos. Gabriela fica chateada por Joana ter servido sem a sua autorização.