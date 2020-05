Resumo: 137º Episódio - 11 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres não se cala. Carlos ouve resignado, está encantado com Joana. Prazeres percebe e fica cheia de ciúmes.

Filipe fica eufórico quando Deolinda diz que vai ser operada para a semana e vai já amanhã para Lisboa. Tina entra, Filipe beija-a e conta-lhe a novidade. Tina espera que Diana fique calada.

Elsa diz ao pai que anda a receber ameaças e telefonemas. Raul diz que o melhor é ela sair da Vila por uns tempos, mas Elsa não quer. Elsa liga para alguém a dizer que só tem de ligar quando ela mandar.

Tiago diz a Candy que a quer proteger, mas ela mantém a sua postura. Tiago diz que não vai andar atrás dela para sempre e sai. Candy fica arrependida.

Beatriz percorre os campos a cavalo. Para na cerca onde estão as iniciais. Lembra-se de Rodrigo e diz que continua ali, à espera dele.

Rita encontra uma pasta com informações sobre Eduarda. Diogo entra e ela esconde a pasta. Rita quer que ele seja sincero e conte o que se passa.

Eduarda faz o seu discurso. Toda a gente concorda em assinar a petição. Eduarda diz a Germano que Mafalda retirou a queixa contra ela.

Henrique e a filha discutem por causa de Mafalda ter desistido da queixa. Mafalda diz que está farta de guerras e não quer prejudicar Martim, acha que o pai devia falar com ele. Prazeres interrompe e opina.

Mercedes fica espantada com a chegada de Xana e Afonso. Eles contam que houve uma ameaça de bomba no hotel, que Xana adormeceu ao sol e queimou metade do corpo e Afonso foi picado.

Prazeres quer que Catarina leve autocolantes para a escola. Diana não acha a atitude de Prazeres correta. Elsa entra e faz o papel de vítima, manipula Prazeres, que cai no jogo dela.

Carlos garante a Rita que Diogo não teve um caso com Eduarda. Sara interrompe. Quer saber o que se passou, percebe que a irmã está irritada.

Diogo discute com Eduarda por ela ter ido ao hospital provocar e humilhar Rita. Diogo rejeita Eduarda. Ela implora, diz que não o consegue esquecer e pede outra oportunidade! Beatriz ouve tudo e fica chocada.

Norberto fica preocupado ao ver Beatriz sair a cavalo.

Eduarda humilha-se perante Diogo, ele não quer que ela volte a misturar os assuntos. Eduarda diz que a relação com Rita não vai dar em nada.

Rosete lê o poema junto de Francisco. Ele fica com ciúmes, não percebe onde está a graça e acha que Rosete devia fazer queixa.

Marco Paulo está desanimado por causa de Carla. Catarina diz-lhe para não se fazer de vítima e ir à luta.

Prazeres faz campanha junto dos clientes. Tomás avisa-a que está ali para trabalhar, não para incomodar os clientes com a campanha.

Xana tapa a cara para Beatriz não ver o escaldão. Beatriz conta ao irmão da declaração que a mãe fez a Diogo e do caso dele com a Rita.