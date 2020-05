Resumo: 135º Episódio - 7 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina e Filipe discutem. Filipe está preocupado com o ultimato de Diana. Tina pensa em ideias para se livrarem da tia do Padre Janeiro.

Norberto e Arminda discutem por causa de Diogo. Ele quer saber o que a mulher anda a esconder. Arminda tem vontade de contar tudo, mas não o faz. Norberto quer acabar com o casamento.

Carlos discute com Diogo, diz que Norberto já estava desconfiado antes de o apanhar e Arminda vai ter problemas. Rita entra e eles calam-se.

Carla e Marco Paulo discutem. Prazeres não para de ligar ao filho e Carla decide atender. Conta a Prazeres que ficaram fechados e pede ajuda. Henrique entra e abre a porta da cela.

André faz perguntas à filha sobre Carla. Sílvia recebe uma foto de Afonso e Xana abraçados.

Eduarda está angustiada com o processo, não quer que nada prejudique a sua campanha. Beatriz também está preocupada com Martim. Eduarda fica emocionada, Beatriz não percebe o porquê.

Arminda chora. Diogo sente-se culpado por ela ter discutido com Norberto por causa dele. Arminda diz para ele ficar descansado que não contou nada.

Candy acorda, Tiago é carinhoso com ela. Candy diz que não quer nada com ele, não quer sofrer nem continuar a ser manipulada. Tiago diz para confiar nele. Candy diz que não consegue.

Diogo mente a Norberto. Este percebe. Está farto. Diogo decide contar-lhe toda a verdade e diz que ele é Rodrigo! Norberto chora emocionado. Diogo diz que voltou para se vingar de Eduarda.

Elsa está preocupada com a falta de dinheiro. Vasco diz que tem de pagar às pessoas e começar do zero. Elsa recebe uma chamada e fica assustada. Vasco diz para ela ir embora.

Rosete pressiona Tina, quer saber o que se passa entre ela e a Diana. Tina diz que está tudo bem. Raul mete conversa com Rosete.

Carla desabafa com Beatriz, já não sente o mesmo pelo Marco. Conta que falou com Rita e ela confirmou a relação com Diogo. Eduarda ouve a conversa.

Prazeres mostra a t-shirt que fez para a campanha. Eduarda não consegue parar de rir. Eduarda diz para ela angariar votos e depois falam sobre o posto dela.

O Dr. Silvério diz a Martim para ele não ter medo, o que aconteceu foi um acidente. Beatriz diz que Henrique não está disposto a retirar a queixa.

Arminda fica emocionada ao perceber que Diogo contou toda a verdade a Norberto. Ele pede desculpa à mulher e diz a Diogo que o vai ajudar em tudo o que ele precisar.