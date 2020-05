Resumo: 133º Episódio - 5 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Deolinda fica desanimada por Filipe não a poder ajudar. Ele diz que vai amealhar e depois envia-lhe o dinheiro, mas ela quer ficar mais uns dias.

Carlos convida Joana para jantar lá em casa e ela aceita logo. Tomás chama-a e pergunta se Carlos a está a incomodar, ela diz que não.

Beatriz já sabe que Diogo está com Rita, ele imagina que tenha sido Eduarda. Diogo fala com Martim perante o olhar embevecido de Beatriz.

Tomás não quer aproveitar-se da desgraça de Eduarda, está preocupado com esta exposição por causa de Martim. Rosete diz que Eduarda joga sujo e vai fazer de tudo para ganhar.

Diana quer que Filipe acabe com esta mentira, se não o fizer vai contar a Henrique. Deolinda chega com guloseimas. Tina fica irritada por ela dizer que cheira a perfume barato.

Mafalda discute com o pai, não quer ir a tribunal. Henrique diz que não vai desistir de nada, quer que Eduarda pague pelo que fez.

Prazeres quer fazer parte das listas de Eduarda ou conta a toda a gente que Martim é filho dela e não neto.

Eduarda está a ter o seu filho, o bebé Martim nasce. Ela pergunta se o bebé da filha também já nasceu.

Beatriz está em coma enquanto lhe fazem uma cesariana. O bebé nasce, ouvimos um chorar fraco.

Eduarda vai ver a filha e diz que correu tudo bem. Eduarda diz que vai pedir à enfermeira para trazer o bebé.

Eduarda fica sozinha na sala e percebe que o neto está morto. Pede a Prazeres que saia e fique calada, vai trocar os bebés.

Francisco está muito orgulhoso do neto, diz que foi um grande homem por ter ido à Guarda.

Eduarda fica furiosa com a chantagem de Prazeres, que se faz de sonsa. Eduarda diz que há 11 anos que lhe paga para ficar calada e é isso que vai continuar a acontecer.

Elsa e Vasco estão a ver o vídeo da música ui, ui, ui, com publicidade. Elsa está chateada porque a publicidade é de tratamento a fungos.

Mafalda confessa a Beatriz que por ela desistia da queixa, mas o pai não a deixa. Beatriz entende. Mafalda está satisfeita por as análises terem dado carga viral zero.

Carlos sabe quais são as intenções de Eduarda. Diogo quer encontrar provas que a incriminem de ter ido para a cama com o russo por dinheiro.

Eduarda discute com Henrique por não aceitar resolver as coisas sem ir para tribunal e acusa-o de estar feito com o cunhado para perder as eleições.

Prazeres reclama por ter de ir com Catarina à papelaria. Pelo caminho, assistem à colocação do cartaz da campanha de Eduarda. Prazeres volta para trás furiosa.

Candy diz ao pai que Elsa é assim por causa dele. Raul diz que é bem capaz de ter razão. Candy diz que vai desistir de lhe pedir dinheiro, mas que fique bem claro que só o faz por Elsa.