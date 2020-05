Resumo: 132º Episódio - 4 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Martim chora baixinho, Norberto diz que está tudo bem e que fez o que era certo. André e Marco percebem e dizem que foi um grande homem. Beatriz liga a dizer que vai ter com eles.

Rita diz a Diogo que o ama, ele fica atrapalhado, mas Rita apressa-se a dizer que não tem de responder. Carlos diz a Sara que tem de contar à irmã, ela diz que foi Martim que deu o tiro.

Diana dá um raspanete a Filipe e Tina, diz que teve de mentir por causa deles e que Deolinda é invisual. Eles riem-se e pedem que continue sem contar nada a ninguém.

Raul ralha com a filha por ter perdido todos os clientes. Prazeres diz que vem ajudar. Raul diz que não vai votar nela e Prazeres sai sem pagar.

Beatriz diz que mentiu para proteger o filho, mas Henrique vai levar o caso até ao fim.

Diogo fica perplexo com o convite de Eduarda, ela tem a certeza que vai ser um excelente assessor. Diogo acaba por aceitar, mas deixa claro que não vai haver nada entre eles.

Deolinda estranha o sobrinho. Filipe continua a mentir e Tina ri-se. Deolinda pede-lhe ajuda para ser operada.

Diana dá um envelope a Rosete, ela fica encantada com o poema e acha que foi Francisco. Ele diz que não foi ele e Rosete fica desconcertada.

Prazeres fala para o vinil de Marco Paulo a tentar desculpar-se pelo que vai fazer. Liga a Eduarda para se encontrarem.

Eduarda tenta despachar Prazeres, mas fica muito perturbada quando ela diz que se quer encontrar com ela no sítio onde aquela história morreu.

Arminda ralha com Norberto por ter levado Martim. Beatriz espera que não aconteça nada a Martim para não ficar mais traumatizado.

Eduarda discute com a filha por ter deixado Martim ir ao posto da guarda e acusa-a de estar mais preocupada com ela do que com o filho. Conta-lhe que viu Diogo aos beijos com Rita.

Diogo está pensativo, Carlos percebe que se passa algo. Diogo desvia o assunto para Joana, mas acaba por dizer que vai ser assessor de Eduarda para garantir que não ganha.

Vasco vê as visualizações e os comentários deixados no vídeo de Elsa a cantar, ela está com esperança que consiga pagar as dívidas.

Prazeres pede ajuda a Arminda e Norberto para escolher roupa, mas eles estão chateados e sem paciência. Prazeres fala num trunfo que deixa Arminda preocupada.

Sílvia está muito cansada, Carla diz-lhe que vão fazer análises para ver como está. André aproveita para provocá-la por estar a viver com Prazeres.

Arminda fica muito preocupada por Diogo ser assessor de Eduarda. Ele só quer assegurar-se que ela não ganha as eleições.

Tiago diz que vai falar com o tio para chegarem a um entendimento. Tiago fala da sua relação com Candy.

Eduarda tenta descansar Martim, vai resolver tudo. Ele pede-lhe para deixar Sara ir brincar com ele.

Raul tem uma pilha de livros de poesia e tenta inspirar-se para voltar a escrever um poema a Rosete.