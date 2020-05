Resumo: 131º Episódio - 1 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Catarina lê os slogans que a avó fez para campanha.

Filipe conta a Tina do telefonema de Deolinda. Ela diz que o ajuda a inventar outra história. Filipe sugere irem para casa dele, não consegue ter relações ali.

Joana gostou muito do jantar com Carlos. Os dois beijam-se enquanto Mafalda assiste, diz à mãe que espera que não esteja a fazer isto só para se vingar do pai.

Martim pergunta à mãe se contou a avó que foi ele que disparou a arma, Beatriz diz que sim. Beatriz tenta animá-lo com a sms de Afonso.

Eduarda confronta Diogo por o ter visto aos beijos com Rita. Ele fica tenso, mas consegue dar a volta e culpa-a a ela de não ter sido leal.

Candy fica desconfortável ao ver Tiago. Ela diz que a noite passada foi um erro, está tudo acabado.

Raul lamenta estar sem clientes pelo que Elsa fez, Rosete diz que agora pode pensar antes de criticar os outros. Raul fica com ciúmes dela estar com Francisco.

Prazeres fica encantada com Carlos, tenta seduzi-lo. Vasco repreende a tia, que fica ofendida.

Diogo confessa que sabe que foi Eduarda que deixou a arma e contou a Beatriz. Arminda pede-lhe que deixe esta vingança e vá ser feliz. Ele só vai ser feliz quando ela pagar por tudo.

Francisco não quer a filha a fazer aquele trabalho, mas Beatriz não quer ficar parada. Ele diz que falou com Silvério e as coisas vão compor-se.

Martim pede ajuda a Norberto para o levar ao posto da Guarda. Norberto sabia que não podia ser Beatriz, mas acha melhor ele falar com a mãe. Martim diz que se não o ajudar, vai sozinho.

Tina fica chateada porque Filipe não está a ouvir nada do que lhe diz. Deolinda chama por ele. Filipe, em pânico, pede a Tina que fuja com ele.

Diana diz que Joana foi simpática com ela, acha que podiam começar a fazer mais coisas juntos. Henrique não gosta do rumo da conversa. Deolinda apresenta-se como tia do Padre.

Rita surpreende Diogo, mas ele sente-se mal por estar a enganá-la. Rita só pede que lhe dê uma oportunidade de o fazer feliz.

Eduarda diz à filha que foi corajosa. Beatriz diz que só fez o que qualquer mãe faria.

Martim está muito nervoso, diz que veio dizer a verdade. Henrique estranha e olha para Norberto, que desvia o olhar. Martim confessa que foi ele que disparou a arma.

Carlos fica perplexo com o que Sara acaba de lhe confessar, pergunta se pode acontecer alguma coisa a Martim e fá-lo prometer que é um segredo deles.

Henrique repreende Martim, ele começa a chorar. Norberto intervém, diz a Henrique que não está em condições de tratar do caso.