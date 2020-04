Resumo: 130º Episódio - 30 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres afixa o programa da sua candidatura e deixa mais algumas folhas.

Beatriz diz a Henrique que foi a mãe quem deixou a arma carregada. Henrique acha a história muito mal contada.

Eduarda está pronta para montar. Diogo avisa-a para não descarregar em Rita e pensar no neto que gosta muito de Sara.

Raul repreende Filipe disfarçadamente e confessa-lhe que nunca se entregou a sério a Prazeres por estar apaixonado por outra mulher, era ele que espreitava no Carrossel.

Francisco desabafa com Rosete sobre Beatriz. Rosete sentiu que havia algo entre ela e Diogo.

Xana e Afonso acordam ressacados. Afonso percebe que é tarde e manda-a despachar-se para não perderem o voo. Não têm tempo de fazer malas e decidem comprar lá tudo.

Mafalda diz a Beatriz que pode falar para os jornalistas a dizer bem do centro. Martim quase se descai ao dizer que foi ele que deu o tiro, mas Beatriz interrompe-o a tempo.

Martim já consegue usar as muletas sem electroestimulação. Beatriz fica muito orgulhosa do filho.

Diogo e Rita acabam de correr, ele deixa-a ganhar. Rita aproxima-se, Diogo não quer, mas ela acaba por beijá-lo. Eduarda assiste cheia de raiva.

Martim liga a Sara e fica a saber que a avó a proibiu a ela e à Rita de irem à Herdade.

Eduarda assiste a tudo num misto de fúria e desilusão. Rita já sabe o que Diogo vai dizer, que foi um erro, mas diz que há coisas que só funcionam por tentativa. Beijam-se.

Raul e Elsa devolvem o dinheiro que as pessoas gastaram, mas as coisas descontrolam-se. Elsa fica sozinha e é Candy que a ajuda, expulsa todos dali.

Norberto diz a Eduarda que tem uma pessoa à sua espera. Henrique aparece, já sabe que foi ela que deixou a arma. Ela quer chegar a um acordo, mas ele não aceita.

Filipe atende o telefone, do outro lado é Deolinda, tia do padre Janeiro. Filipe improvisa e fala como se fosse o sobrinho dela.

Tomás não quer que Prazeres deixe o seu programa na Taberna.

Eduarda confronta Beatriz por a ter denunciado. Beatriz passa-se e confessa que quem disparou a arma foi Martim, o que deixa Eduarda arrasada.

Rita e Diogo brincam. Carlos está pronto para ir ter com Joana, mas antes alerta Diogo do que anda a fazer com Rita.

Eduarda convida o neto para jantar com ela. Martim está chateado por ela ter dito à Sara e à irmã que não as queria na herdade.

Carla mostra-se desinteressada nas casas. Marco quer saber o que se passa. Carla queixa-se da relação deles.