Resumo: 127º Episódio - 27 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Candy conta a Rosete que ouviu Tiago a dizer que ainda ama Beatriz e que ela não era nada quando as comparava. Rosete diz para ela esquecer Tiago.

Afonso está triste, gostava de dar à Xana um casamento de sonho. Rosete diz que podem fazer a festa no Carrossel, elas organizam tudo.

Beatriz diz ao pai que recebeu nove anulações de inscrições. Tudo por causa do tiro. Francisco diz que chegaram os inspetores do ministério de trabalho e da Segurança Social.

Diogo entra em casa e encontra Rita a chorar. Ela diz que não consegue superar a morte de Mário. É uma assassina. Diogo abraça-a e ela beija-o. Diogo diz que não a quer magoar. Rita insiste e ele deixa-se levar.

Eduarda despede-se de Vladimir, ele diz que vai a Lisboa mas volta para despedirem-se em condições.

Tiago quer falar com Candy, mas Rosete diz que ela não está e acusa-o de estar a fazer sempre a fazer-lhe mal. Ele pede que Rosete lhe entregue uma carta.

Rosete acha que Tiago está mesmo arrependido. Candy não quer saber, nada vai apagar a humilhação que passou.

Beatriz sabe que quem deixou a arma foi a mãe. Norberto não acha justo ela arcar com as consequências. Beatriz só quer proteger o filho e esperar que passe o casamento de Afonso.

Afonso diz que não há alternativa, o copo de água tem de ser no Carrossel. Xana prefere não ter e ir logo de lua-de-mel.

Elsa lê o texto a Vasco para pedir desculpa às pessoas, Vasco adora e diz para publicar. Elsa adorava ir ao casamento de Xana.

Rita descansa Diogo, sabe que ele não a ama.

Beatriz vai pedir ajuda à mãe de Xana para tratar da lua-de-mel. Eduarda não vai assumir as culpas da arma, não quer atrapalhar a campanha.

Filipe pede ajuda a Deus para o discurso do casamento. Mercedes diz que Xana não quer o copo de água no Carrossel e o mais provável é não haver festa.

Diana mostra o vestido que vai levar ao casamento, Henrique acha exagerado. Fica agradado ao ver Joana.

Rita elogia Diogo e diz para não arranjar noiva nenhuma. Carlos confessa ao filho que está interessado em Joana.

Xana está com medo que a sogra apareça no casamento. Rosete acha mal ela não querer que o copo de água seja no Carrossel, diz que passaram a noite a enfeitar, está lindo.

Eduarda diz que não pode ficar feliz porque o filho vai casar com uma parola. Mercedes enfrenta-a, está feliz pelo neto e pelo filho ter assumido Rosete.