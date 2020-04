Resumo: 126º Episódio - 24 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Henrique quer tréguas, mas Joana diz que a situação de Mafalda está controlada e nada muda entre eles. Carlos entra e Tomás também aparece. Ficam todos constrangidos.

Diana diz a Tina que Filipe não pode continuar com a farsa. O casamento de Xana e Afonso não vai ter valor nenhuma se ele os casar. Tina fica nervosa.

Eduarda faz uma proposta a Tomás, ele desiste da candidatura e ela oferece-lhe o cargo de Vereador. Tomás recusa. Prazeres aproveita e diz que também se vai candidatar à presidência.

Beatriz pede desculpa a Mafalda, diz que vai pagar as despesas médicas e ainda quer indemnizá-la. Mafalda não quer, sabe que ela não a quis magoar.

Tiago entra de flores na mão. Quer explicar as coisas e fazer as pazes. Candy deita as flores no lixo, diz que está tudo claro. Rosete manda Tiago sair e Candy chora nos braços da madrinha.

Elsa diz que teve de abdicar de tudo porque a agência queria processá-la. Arminda expulsa Elsa da papelaria e diz ao filho que ela vai ser a sua desgraça.

Prazeres diz a Elsa para ela se preparar porque as pessoas estão furiosas com ela. Elsa pede ajuda a Prazeres, diz que se ela não a ajuda conta a toda gente que anda enrolada com Raul.

Xana está desanimada. Joana diz que tudo vai correr bem. Afonso entra e diz a Xana que o camião que trazia a decoração teve um acidente. Xana não tem força para mais, diz que o casamento está condenado.

Arminda percebe que Norberto está nervoso, quer saber o que se passa. Sabe que ele esteve a falar com Beatriz. Norberto diz que ela também tem segredos com Diogo.

Diogo encara Beatriz, diz que sabe que ela não disparou porque estava com Norberto no campo. Conta ainda que foi Eduarda quem deixou a arma carregada. Beatriz fica indignada com a atitude da mãe.

Eduarda diz a Diogo que ficou cheia de ciúmes de o ver com Rita. Diz que larga tudo, faz o que ele quiser só para não o perder. Diogo diz que a relação deles acabou, se for preciso vai embora.

Carlos quer levar Sara a andar de barco e fazer um piquenique. Ela está preocupada com o que pode acontecer a Beatriz. Carlos diz que se ela viu algo pode confiar nele.

Raul guarda tudo o que tem a ver com Elsa "Santinha". Elsa diz que vai fazer um comunicado, quer ser perdoada. Raul está farto das mentiras da filha.

Mercedes não sabe como ajudar Afonso e Xana, que ficaram sem decoração nem lugar para fazer a festa. Mercedes mostra o vestido de Xana.

Carla pede a Rita para dar uma injeção à paciente, tem de ir ter com a Xana. Rita olha para a seringa, lembra-se do dia em que Mário morreu e sai apressada.

Beatriz encara a mãe, quer saber se foi ela que deixou a arma carregada. Eduarda diz que mentiu à guarda porque não pode ser acusada de mais nada. Beatriz fica furiosa e diz que só não vai embora por causa de Martim.

Diogo visita Mafalda. Os dois conversam animados até a chegada de Tiago. Este fala mal para Diogo, que decide ir embora. Tiago diz a Mafalda que está com uma carga viral muito baixa.

Henrique diz que vai pedir uma indemnização. O processo contra Beatriz já está com o Juiz.

Raul desabafa com Prazeres. Ela canta uma música do Marco Paulo, não lhe liga nenhuma. Prazeres diz que o odeia, para ele desabafar com a esfregona.

Catarina ainda está desiludida com a atitude da mãe. Marco conta a Carla o que aconteceu. André entra. Todos tentam arranjar uma solução para o casamento de Xana e Afonso.