Resumo: 125º Episódio - 23 de abril (quinta-feira)

David está chateado porque a Catarina não avisou que voltou. David atende a chamada da mãe e diz para ela parar de chorar. Ouve o que ela diz e sai a correr. Tomás fica preocupado.

Elsa quer a ajuda de Tina para recuperar a sua reputação. Tina tenta perceber se Elsa descobriu a relação dela com Filipe. Ao perceber que não, manda-a embora.

Arminda conta a Eduarda que alguém deu um tiro em Mafalda, ela está no hospital.

Mafalda está bem, fora de perigo. Henrique faz-lhe perguntas, quer saber se ela pode ter sido atingida de propósito. David quer que a irmã vá embora da Herdade.

Eduarda diz que está visto que foi um acidente. André diz que o sargento quer apurar responsabilidades. Toda a gente tem de ir ao posto. Beatriz diz que foi ela quem disparou.

Filipe vê vídeos de casamento. Tem de preparar-se para casar Xana e Afonso. Tina diz que Elsa não sabe nada sobre eles.

Norberto sabe que Beatriz está a mentir, estavam juntos quando ouviram o tiro. Beatriz diz que foi Martim, tem de proteger o filho. Norberto não concorda.

Rita diz à irmã que Mafalda vai ficar bem, acha que ela devia ficar afastada da Herdade. Sara diz que gosta de Martim, não quer ficar longe dele.

Raul fica chocado ao saber que a filha e Vasco roubaram a Santa Rita. Raul diz que ela tem de pedir desculpas e devolver todo o dinheiro que lhe deram. Candy consola Elsa, esta fica emocionada.

Rosete contou à Diana que Mafalda levou um tiro. Diana quer ir para o hospital. Rosete explica porque ela não deve ir, avisa-a que se aparece lá, perde Henrique. Diana pondera e decide ligar.

Candy recebe uma chamada de um número que não conhece e não quer atender. Tiago faz nova cena, quer atender, acha que ela esconde alguma coisa. Candy fica indignada e conta que Beatriz a avisou das atitudes dele.

Henrique interroga toda a gente. Beatriz diz que foi ela a disparar, mas explica que foi um acidente. Fala também com Norberto, Diogo, Francisco, Afonso e Eduarda. Henrique diz a André que vai descobrir quem abandonou a arma carregada.

Arminda e Norberto estão furiosos com Vasco, ele conta que Elsa quase o matou. Eles exigem que acabe tudo com Elsa. Prazeres quer saber da história do tiro. Norberto fica desconfortável.

Xana continua triste. Carla diz que pede ajuda à Mercedes para arranjar o seu vestido de noiva e o problema fica resolvido. Filipe diz que tem de fazer um funeral no dia do casamento, por isso, só pode fazer uma missa curta.

Henrique quer fazer os Ferreira pagar e que Mafalda deixe a Herdade. Mafalda defende Beatriz, diz que sabe que ela não a quis magoar. Henrique fica angustiado porque a filha podia ter morrido.

Diogo sabe que foi Eduarda a deixar a arma carregada, viu-a sair para caçar. Eduarda nega. Diogo defende Beatriz. Eduarda fica irritada e diz para ele acreditar no que quiser.

Beatriz já contou a Tiago que assumiu a culpa do disparo para proteger Martim. Pede para ele falar com Martim e acalmá-lo. Tiago elogia a atitude de Beatriz, diz que Candy não significa nada para ele e que nunca deixou de a amar.

Candy ouve a conversa entre Beatriz e Tiago. Fica chocada ao ouvir Tiago dizer a Beatriz que namorar com Candy só o fez valorizá-la ainda mais. Candy chora.

Candy entra e Beatriz sai. Furiosa, diz a Tiago que ouviu a conversa. Tiago fica agressivo. Candy não lhe dá hipótese e vai embora.

Diogo diz que tem a certeza que Beatriz está a mentir para proteger alguém. Rita fica nervosa. Diogo ajuda-a e diz para ela parar de se culpar por tudo.