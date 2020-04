Resumo: 124º Episódio - 22 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo diz que conseguiu acabar tudo com Eduarda. Arminda diz que ele está a tornar-se igual a ela, destruiu tudo o que tinha de bom com o ódio que sente. Diogo fica sentido.

Elsa dá uma entrevista a Germano. Xana entra e desmascara Elsa. Conta que ela é uma fraude, meteu uma escuta na sacristia e depois inventa as visões.

Filipe e Tina estão aos beijos quando Diana entra. Tina decide contar toda a verdade sobre Filipe. Este não acha boa ideia, tem medo que Diana conte tudo a Henrique. Tina diz que Diana é de confiança.

Candy cumprimenta um enfermeiro que passa e Tiago faz uma cena. Trata-a mal. Candy fica espantada. Beatriz assiste à cena e diz a Candy para se impor porque Tiago é possessivo e controlador.

Diogo volta a oferecer a boina a Martim. O jovem pede para Diogo os levar até a barragem. Diogo diz que não pode, tem de trabalhar, mas Eduarda autoriza.

Todos juntos tentam arranjar uma solução para o vestido de noiva. Xana chora e tem um ataque de pânico.

Elsa chora desconsolada e diz que acabou tudo, vai perder o contrato de publicidade. Várias mulheres enganadas entram no café, querem bater em Elsa e Vasco.

Joana gosta de ver Carlos. Tomás não tanto, ela diz que Carlos é só um amigo. Joana aceita o convite de Carlos para ir ao Teatro.

Eduarda está pronta para ir caçar quando recebe uma chamada de Vladimir. Ele está furioso, diz que ou ela vai ter com ele ou acabam com o acordo. Ela deixa a carabina encostada à parede e sai apressada para ir ter com ele.

Beatriz conversa com Diogo sobre os miúdos. Ela fala na mensagem dura que a mãe lhe deixou, mas Diogo não quer falar sobre isso.

Diana pede desculpa a Henrique e diz que espera o tempo que for preciso. Decidem ir jantar longe da Vila.

Catarina diz ao pai que não gostou de Londres. Está magoada com a mãe, pois percebeu que ela só a foi buscar porque acabou com o namorado.

Eduarda encara Vladimir. Ele diz que não gosta que o façam de parvo, quer saber se ela estava com Diogo. Eduarda vira o jogo a seu favor, como sempre, e beija Vladimir.

Martim e Sara estão à espera de Beatriz. Ele vê a carabina e decide disparar.

O carrinho de mão está tombado no terreno. Mafalda levou com o tiro da carabina no braço e está no chão.

Mafalda está cheia de dores. Beatriz e Norberto chegam. Beatriz tenta acalmar Mafalda e faz uma ligadura improvisada.

Martim diz que o melhor é não contarem nada a ninguém do tiro que ele disparou. Diogo pergunta se está tudo bem. Sara quer ir para casa, pede para Diogo ligar a Rita.

Filipe fica chocado quando lhe contam que Elsa colocou uma escuta na sacristia. Prazeres tira o microfone do crucifixo e Raul pede desculpa. Filipe tem receio do que Elsa possa ter ouvido.

Xana quer desistir do casamento. Todos acham má ideia e concordam que Afonso ama Xana de verdade. Carla diz que vai procurar o seu vestido de casamento para ver se dá para adaptar.

Henrique diz que se apresentarem queixa contra Elsa, ela vai ter problemas. De repente, recebe uma chamada, diz que Mafalda levou um tiro e vai a caminho do hospital.

Sara e Martim ficam em choque ao saberem que Mafalda foi atingida e vai para o hospital. Sara chora e diz que a culpa é dela. Martim pede à mãe para falarem a sós.

Martim conta à mãe que foi ele que disparou a arma. Beatriz fica chocada. Martim chora desesperado, diz que não quer ir preso. Beatriz acalma o filho e pensa rapidamente no que fazer.