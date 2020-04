Resumo: 123º Episódio - 21 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marco fala nas casas que foi ver. Obriga a mãe a pedir desculpas à Carla. Carla desculpa a sogra. Prazeres diz que também vai candidatar-se à câmara.

Rita tem dúvidas se o que fez foi o melhor para a irmã. Conta a Diogo que Tiago tem a certeza que ela matou Mário, mas não tem provas.

Eduarda deixa uma mensagem a Diogo. Beatriz ouve. As duas acabam a discutir. Eduarda diz que ninguém na família a apoia, só sabem atacá-la.

Xana pede a Filipe para se confessar. Fala alto e perto da escuta. Diz que está a pensar em cancelar o casamento porque na realidade não consegue esquecer os momentos que passou com o Vasco! Diz que estiveram juntos várias vezes.

Elsa ouve o que Xana diz ao Padre, fica chocada. Henrique diz que já tratou dos papéis do divórcio. Diana beija-o na cara e ele fica irritado, vai embora. Raul vê tudo.

Tomás está contente por Rosete ter feito as pazes com Francisco. Tiago diz a Candy que ela devia pedir a Raul o que tem direito. Candy não quer o dinheiro do pai.

Vladimir procura Eduarda. Beatriz diz que a mãe saiu. Direta, quer saber se ele vai financiar a campanha política da mãe. Vladimir diz para falar com Eduarda. Beatriz quer saber o que mãe vai dar em troca. Ele sorri, mas não diz nada.

Carlos fica desagradado com a visita de Eduarda. Eduarda diz a Diogo que Vladimir é uma ponte para atingir um fim. Diogo diz que não está disposto a dividi-la com outro homem e acaba a "relação". Eduarda fica devastada.

Rita acha que voltar à rotina podia fazer-lhes bem. Ela no hospital e Sara na escola. Sara, deprimida, não acha boa ideia. Rita diz para irem à Herdade, Martim convidou-as.

Eduarda e Diogo discutem. Ele diz que não vai ficar a ver enquanto ela se enrola com meio mundo para conseguir o que quer. Eduarda fica ofendida e diz que ainda não acabou.

Francisco e Beatriz desconfiam que é Vladimir que vai financiar a campanha de Eduarda. Ele diz à família que vai morar com Rosete e assumir uma relação. Afonso aceita que eles vão juntos ao seu casamento.

Xana fica triste ao ver que o vestido que encomendou é muito curto. Sílvia tenta animar a irmã. Xana chora, diz que o casamento vai ser um desastre.

Elsa quer matar Vasco, diz que Xana contou ao Padre que não esteve com ele só na sacristia. Vasco jura que foi só uma vez. Elsa fica desconfiada.

Raul conta a Prazeres que Henrique traiu Joana com Diana. Mafalda entra e ele continua a falar. Mafalda sai incomodada. Candy diz a Raul que quer ser compensada por ter crescido sem família. Quer tudo o que ele não lhe deu mais a indemnização.

Carlos diz a Diogo que Eduarda não vai desistir dele, ela está apaixonada. Diogo quer usar isso a seu favor.

Eduarda, irritada, deita a jarra de flores ao chão. Beatriz encara a mãe, avisa que Vladimir esteve à procura dela.

Mafalda entra no posto furiosa e discute com o pai por causa de Diana. Exige respeito. Henrique fica furioso.

Elsa entra irritada e acusa Xana de ser falsa, diz que teve uma visão e sabe que ela está apaixonada por Vasco. Elsa queima o vestido de noiva de Xana sem querer. Xana fica fora de si...

Beatriz deixa um bolo e diz que assim que voltar leva-os para montar a cavalo. Martim e Sara ficam a conversar.