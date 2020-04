Resumo: 121º Episódio - 17 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Está um ambiente de cortar a faca na casa de Prazeres. Arminda avisa a irmã que se Marco sai de casa, leva Catarina.

Carla e André discutem por causa do estado de Sílvia. Carla decide levar a filha ao hospital. André vai com elas.

Tomás recebe Tiago e Candy. Todos são simpáticos com ela. David pergunta a Candy se ela conhece Diana, a namorada do pai. Tiago pergunta a Tomás se vai mesmo candidatar-se à câmara. Tiago apoia o pai.

Diogo percebe que algo se passa com Rita. Ela não aguenta mais e conta a Diogo que matou Mário, diz que agiu por impulso, para proteger a irmã.

Carlos conta a Joana que está a dar apoio à Rita e Sara, tem muita pena do sofrimento de Sara. Joana elogia Carlos. Os dois aproximam-se, mas Joana afasta-se.

Diogo espera por Eduarda. Beatriz quer saber se ele gosta da mãe. Diogo diz que não. Eduarda entra e leva Diogo com ela. Beatriz fica arrasada!

Carla explica à filha que ela apanhou mononucleose por ter estado em contacto com alguém infetado. Sílvia tem receio de ter contagiado a irmã.

André entra no posto a falar ao telemóvel com Carla. Conta que Sílvia tem mononucleose. Aproveita para provocar Marco em relação a Carla.

Eduarda faz o seu discurso político e anuncia a sua candidatura à Câmara. Todos ficam satisfeitos com o que ela promete. Diogo fica impressionado com a hipocrisia dela, olha-a com ódio.

Tomás diz a Henrique para dar o divórcio à Joana e a deixar em paz. Henrique diz para ele não se meter no assunto.

Eduarda pede a Arminda para fazer o almoço com coisas típicas. Quer agradar Vladimir. Francisco e Beatriz querem saber quem vai financiar a campanha de Eduarda.

Arminda diz a Diogo que Eduarda vai candidatar-se e que o Russo vai financiar a campanha. Diogo sorri.

Afonso diz que a mãe não vai ganhar as eleições. Xana quer viver na Herdade depois do casamento. Afonso não concorda.

Tina diz a Filipe que quando teve o filho era muito nova e parva. Não soube lidar com a maternidade, deixou o filho com a vizinha e manda dinheiro sempre. Filipe abraça-a.

Carla está chateada. Marco quer saber de Sílvia e que já está à procura de casa e assim que possível saem da casa da mãe dele. Carla fica feliz e beija-o.

Rita está de rastos. Carlos diz que Mário teve o fim que merecia. Rita sente-se culpada, tem medo que Sara fique traumatizada.

Beatriz e Tiago conversam. Ela quer saber os resultados das análises de Mário. Tiago diz que foram inconclusivas. Beatriz defende Rita. Tiago, sonso, diz que já esqueceu o assunto.