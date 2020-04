Resumo: 118º Episódio - 14 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diogo acorda Eduarda, ela está muito confusa. Diogo faz-lhe acreditar que estiveram juntos e foi fantástico. Ela quer repetir. Diogo diz que tem de ir embora.

Diogo sai do quarto e dá de caras com Tiago e Candy, não sabe como reagir. Candy brinca com a situação. Vê-se a mão de Eduarda. Tiago fica muito curioso.

Beatriz diz ao filho que vai lanchar com Carla. A mãe sai e Martim liga para Diogo, diz que quer falar com ele sobre Sara, é urgente.

Elsa encontra um grupo de crentes à sua espera. Autografa os posters que Vasco lhes vendeu. Raul aproveita e faz uma cena à frente de todos. Elsa não tem hipótese e perdoa o pai.

Henrique quer jantar com Diana fora da Vila. A bailarina percebe que ele não quer ser visto com ela e fica magoada.

Martim diz à avó que enganou a mãe e Diogo, preparou um encontro para eles fazerem as pazes. Arminda fica tensa e Eduarda em choque!

Beatriz e Diogo percebem que Martim os quis juntar para fazerem as pazes. Os dois acabam por beber um café e conversar.

Carla quer levar Sílvia ao hospital, mas ela não quer ir. André entra e não gosta de ver Carla na sua casa. Os dois discutem.

Prazeres critica Carla, diz a Marco que ela nunca está em casa. Marco, irritado, diz que Sílvia está doente.

Beatriz admite que deixou a sua raiva falar mais alto e não pensou no Martim. Deixa que Diogo volte a estar com o filho. Diogo muda quando vê Eduarda, que pergunta à filha o que aconteceu.

Filipe está sentado a beber. Mafalda vai falar com ele. Filipe fala numa paixão secreta e Mafalda acha que é ela.

Tomás diz a Joana que se vai recandidatar à presidência da câmara. Tomás aproxima-se e num impulso beija Joana. Ela diz que ele é especial, mas não o quer usar para esquecer Henrique.

Diogo diz a Carlos que ama Beatriz e sente-se sujo por ter estado com Eduarda. Conta que usou comprimidos para não ter de ir para a cama com ela.

Eduarda pressiona Beatriz, quer saber o que se passa entre ela e Diogo. Beatriz, farta da mãe, conta que namorou com Diogo, mas acabou a relação ao saber o que ele fez a Jorge. Beatriz admite que continua apaixonada por ele e Eduarda fica chocada!

Rita fica desconfortável com a presença de Tiago. Ele diz a Rita que amanhã recebe os resultados das análises ao sangue de Mário, pergunta se ela não tem nada para contar. Rita diz que ele está a ser paranoico e sai.

Eduarda não consegue reagir. Beatriz percebe tudo e pressiona a mãe, diz que ela também está apaixonada por Diogo. Quer que ela admita. Eduarda fica furiosa, diz que não tem culpa que a relação dela e Diogo não tenha resultado.