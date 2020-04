Resumo: 117º Episódio - 13 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Germano está com ar de frete a fazer a entrevista a Elsa. Ela fala das visões. Raul liga e interrompe. Elsa, eufórica, põe a rádio no telemóvel e ouve-se a sua música.

Filipe está angustiado e diz a Tina que é difícil ir embora. Insiste para ela ir embora com ele. Tina diz que há coisas que a prendem à Vila mais importantes do que ele.

Xana conta a Arminda e Mercedes que decidiram casar para a semana. Elas acham uma loucura. Arminda diz que faz o bolo e Xana fica feliz.

Eduarda está de saída. Francisco diz que têm uma reunião com os gestores dos hotéis, não convém aparecer sozinho. Ela diz que ele dá conta do recado.

Martim diz a Carla que precisa da sua ajuda para juntar a mãe e o Diogo. Carla não acha boa ideia, mas Martim insiste.

Diogo caminha sem vontade nenhuma de chegar ao quarto de hotel. Ele abre a porta, traz vinho e flores. Eduarda fica encantada.

Rita entra em casa perturbada e desata a chorar.

Diogo põe o seu plano a funcionar. Coloca qualquer coisa no copo de vinho de Eduarda e põe o telemóvel a gravar tudo. Diz que ela o fascina e quer saber tudo sobre ela. Eduarda fica encantada com tanto elogio.

Beatriz fala com Arminda, diz que ela não pode deixar que a mãe a trate mal. Fala de Diogo. Acha que ele está muito próximo da mãe. Arminda "foge" para a horta.

Candy discute com Elsa que a acusa de ser interesseira. Candy diz que foi ali dar um recado da madrinha. Candy diz que Rosete queria que ela fosse cantar a música da sacristia no Carrossel.

Sílvia sente-se mal. Xana entra em stress, quer que a irmã a ajude com os preparativos do casamento. David entra na Taberna, está preocupado com a mãe e o divórcio. Sílvia tem pena dele.

Eduarda dorme profundamente. Diogo conseguiu levar o seu plano em frente. Despe-se e despe Eduarda. Deita-se na cama com ela. A sua expressão é de nojo.

Beatriz e Afonso falam com Francisco sobre ele e Rosete. Os dois defendem a tia, acham que o pai devia por o orgulho de lado.

Tiago explica a Candy porque não lhe atendeu as chamadas. Conta que não conseguiu salvar Mário e teve de apoiar Martim.

Filipe desabafa com Raul, diz que ir embora é a decisão mais difícil que teve de tomar. Raul não percebe nada do que ele diz e tenta convencê-lo a ficar. Filipe só quer beber.

Elsa mostra a Tina as visualizações do vídeo e comentários. Tina está algo abatida, tem algumas ideias para o número. Elsa não quer mudar nada. Tina aceita, não quer discutir.

Sara ouve a música da caixa que o pai lhe deu. Rita lembra-se do que fez e chora, sente-se muito culpada.