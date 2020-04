Resumo: 116º Episódio - 10 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Raul diz a Filipe que acabou tudo com Prazeres, está ali porque soube que ele vai embora. Filipe diz que não pode ficar, há outras pessoas a precisarem dele.

Prazeres fica irritada porque nem Joana nem Tomás ligam ao que ela conta. Prazeres diz a Tomás que ele devia candidatar-se e voltar à câmara.

Eduarda diz a Diogo que quer um dia só com ele, já organizou tudo, um jantar e uma noite no hotel. Diogo tenta esquivar-se, mas não consegue. Arminda interrompe e Eduarda fica fula.

Beatriz conta a Martim que o pai da Sara morreu. Ele fica triste pela amiga.

Mafalda critica a atitude de David. Joana diz que ele está a passar uma fase complicada. Joana fica furiosa ao perceber que Henrique não pagou a taxa e têm de iniciar o processo de divórcio novamente.

Elsa e Vasco divertem-se a ver o vídeo de Elsa. Raul quer fazer as pazes com Elsa e faz discurso que mexe com ela. Elsa não quer dar parte fraca e ignora o pai.

Xana está a organizar tudo para o casamento, diz que casa numa semana. André acha tudo precipitado, e pergunta se ela está grávida. Xana diz que não.

Carlos fica chocado quando Diogo conta que Eduarda preparou um encontro no hotel. Diogo diz que tem um plano para não ir para a cama com ela.

Tiago diz a Rita que esteve tentado a pedir uma autópsia. Rita fica nervosa. Tiago percebe, tira sangue do corpo de Mário e diz que quer ter a certeza que fez tudo para o salvar.

Rita conta a Sara que o pai dela morreu. Sara culpa-se pela morte do pai e sai a chorar. Rita fica devastada.

Eduarda está ao telemóvel com Vladimir. Beatriz estranha a boa disposição da mãe.

Carla fica a saber que o Padre vai embora, pergunta quem é que vai casar Xana. Aproxima-se a técnica que leva as amostras de sangue e Rita troca a de Mário por outro tubo.

Henrique informa que Mário morreu no hospital. Não percebe porque não mandaram logo alguém para o hotel. Marco não denuncia André.

Filipe diz que vai sentir saudades. Começa a ouvir a voz de Prazeres e de pessoas da Vila. Fica admirado e vai ver o que se passa.

Todos mostram o seu carinho pelo Padre e falam em como ele mudou as suas vidas para melhor. Tina faz um discurso emotivo. Filipe chora e agradece, mas diz que tem mesmo que ir embora.

Sara está abatida. Carlos quer levá-la à Herdade, mas Sara não quer. Lídia entra, conversa com ela, explica que ela não tem culpa na morte do pai.

Tiago conversa com Beatriz sobre a morte de Mário, diz que tem um mau pressentimento, insinua que Rita não deu a assistência correta a Mário.