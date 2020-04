Resumo: 114º Episódio - 8 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mercedes e Francisco falam dos familiares das vítimas do acidente. Eduarda confirma que quer candidatar-se à presidência da Câmara.

Prazeres confessa-se a Filipe. Diz que guarda um segredo há mais de 10 anos. Filipe diz para ela falar, mas ela arrepende-se. Fala de Raul. Filipe diz para ela lutar por ele.

Elsa ouve o que se passa na sacristia. Fica chocada ao perceber que é Prazeres a mulher com quem o pai tem um caso.

Mário tira os comprimidos e arruma-os na caixa. Ouve um barulho no corredor e fica alerta. Vai ver o que se passa.

Carlos está preocupado com Diogo, ele diz que falou com Beatriz e percebeu que a perdeu. Tem de focar-se na vingança.

Eduarda diz que reconsiderou, percebeu que Diogo fazia muita falta na Herdade. Beatriz fica desconfiada.

Tina dança de forma sensual e todos ficam eufóricos. Candy fica cheia de inveja e dança também, entrando em guerra com Tina. Rosete põe ordem na casa.

Joana fala de Henrique a ter trocado por uma miúda. Tomás diz que ela dá 10 a 0 a qualquer miúda. Ela quer saber se Henrique a traiu, mas Tomás diz que não sabe.

Prazeres diz a Raul que precisa dele, quer gritar à vila que estão juntos. Há um corte de energia geral. Prazeres atira-se a Raul que tenta fugir, mas ela agarra-o.

A empregada bate à porta. Mário fica em estado de alerta. Tem uma prenda. Segura na arma e aponta para a porta, as mãos tremem. Leva a arma e a prenda e sai do quarto.

Diogo admite que continua a gostar de Beatriz. Rita tenta beijar Diogo, mas ele afasta-a.

Sara e Carlos entram para tomar o pequeno almoço. Carlos vai falar com Tomás ao balcão. Mário aproveita a distração deles e convence Sara a ir com ele.

Sara quer abrir a prenda, mas não quer entrar no carro. Mário exaltado, obriga-a. Beatriz assiste à cena e corre para ajudar Sara, mas não chega a tempo. Mário arranca a toda velocidade e leva Sara com ele.

Carlos fica assustado porque não vê Sara. Beatriz chega a correr, diz que Mário levou Sara de carro. Carlos pede para ela avisar Rita. Ele vai para o posto pedir ajuda.

Sara está assustada, quer voltar. Mário diz que ninguém os vai separar, diz para ela abrir o presente.

Rita fica desesperada ao saber que Mário levou Sara. Beatriz pede desculpa por não ter conseguido impedir Mário.

Raul e Prazeres acordam com Elsa a tentar entrar no café. Elsa diz que sabe que eles estão juntos e fica muito desiludida com o pai. Prazeres fica furiosa com Raul porque ele diz ter vergonha dela.

Elsa odeia o mupi, acha que parece uma pacóvia. Vasco só tem elogios a fazer. Elsa beija-o e ele cede.



Xana faz uma birra enorme porque o bolo do seu casamento está descongelado. Tomás diz que faltou a luz durante a noite.



Diogo diz Eduarda que Mário levou Sara e Rita está em pânico, vai ter com ela. Eduarda não percebe o que ele pode fazer se a polícia já foi avisada. Ele sai preocupado.



André diz que já emitiram um alerta e toda a gente está à procura de Mário e Sara. Rita desesperada chora, diz que Mário está armado. Carlos culpa-se.